Kevin González asegura que están «contentos» con Protección Civil tras la denuncia de un voluntario

Primeras palabras, aunque escuetas del concejal de Mocidade, Infancia y Voluntariado del Concello de Moaña, Kevin González, sobre la situación de Protección Civil tras la denuncia de un voluntario por presuntas irregularidades en su funcionamiento desde la anterior directiva. Al igual que la alcaldesa, Leticia Santos, señala que siguen sin constancia oficial de la denuncia, salvo lo que leen en prensa, y a la espera «de recibir algo, si es que lo recibimos y se requiere la intervención del Concello».

Uno de los voluntarios, que entró en la agrupación tras el confinamiento y que es natural de Cangas, decidió finalmente presentar una denuncia en la Guardia Civil, que ya dio traslado al Juzgado de Cangas, con pruebas sobre un presunto uso privativo de bienes públicos en la agrupación, como la secadora de la ropa, así como un mal uso en la compra de dos patinetes y una cafetera cara, y la desaparición de una tartera. También se refiere a abuso de autoridad con insultos en las respuestas a través de WhatsApp hacia su persona, quizás fruto ya de la mala relación que había entre éste y la directiva, cuya presidenta desde agosto, Mónica Chaves, insiste en que salvo con esta persona todos «somos una familia».

El concejal asegura que están «encantados con el servicio de Protección Civil, que es necesario para multitud de eventos de carácter cultural, deportivo, incluso educativo». Kevin González insiste en que quieren que «todo vaya bien y que los voluntarios hagan su labor lo mejor posible, sin olvidar que son voluntarios. Estamos contentos con el servicio y a la espera de recibir algo si lo recibimos».

Sí que descarta que la asamblea que está convocada para el día 11 de marzo con el fin de regularizar el personal haya sido convocada por la presidenta a petición del gobierno local. Aclara que lo que dijeron es que por ley ellos tienen que convocar asamblea en los tres primeros meses del año, y que en este sentido así se hace, con el fin de dar de baja a algunos voluntarios, que nunca están activos; y de alta a otros. La presidenta señala que la regularización se hace porque se están pagando los seguros por accidente (la agrupación) y de Responsabilidad Civil (el Concello) por voluntarios que no han vuelto a pisar Protección Civil «y es mucho dinero». Al menos hay en esa situación una veintena de personas ya que en activo sólo están seis. Ayer, por ejemplo, trabajaron en el Trofeo Vila de Moaña de Taekwondo con todo el material a disposición del médico desplazado que Mónica Chaves asegura que quedó sorprendido con todo el equipo sanitario: «No todo se gasta en cafeteras». Sobre las bajas, la presidenta señala que en esa asamblea se hará una lista y el Concello tendrá que aprobarla. Garantiza que a nadie se le dará de baja por inquina personal. Desconoce si el denunciante será una de esas bajas, que se realizarán en base a que no se cumplen los requisitos por no dar servicios como personas que llevan más de cinco años sin acudir. Respecto a la investigación judicial, Chaves asegura que si tiene que tomar medidas no dudará en hacerlo «pero con la verdad siempre por delante».

