Inmovilismo de sotana

Soy de esa generación que ha nacido en tiempos, donde siempre que nos cruzábamos con el señor párroco del pueblo, sentíamos la necesidad de mostrar respeto dado su rol.

No son pocos los párrocos que han pasado por nuestra villa, todos con sus particularidades, los finados y añorados don Andrés o don Jesús, o nuestros queridos don Eduardo, don Juan o don Benito de la Iglesia, entre otros muchos, son un buen ejemplo de ello.

Todos y cada uno de ellos han aportado un plus a la vida social de Cangas, a sus parroquias, y han sido en todos estos años parte esencial a la hora crear una sociedad más justa, ayudando, empatizando y colaborando codo con codo con sus vecinos en todas las parroquias en aquello que fuera necesario.

Personalmente, no me puedo considerar «un feligrés de bien», pues mi presencia en los templos de nuestro pueblo es exigua. Mi fe, está puesta en las causas justas, aunque he de reconocer que soy creyente (a mi manera) y trato de colaborar con ONG religiosas y no religiosas con mis donativos.

Escribo estas líneas para mostrar mi incredulidad y sorpresa, después de ver como recientemente, en nuestra villa impera «una ley no escrita de realizar los funerales en función de la hora que le apetezca al párroco de Cangas». A poder ser de mañana.

No seré yo quien me inmiscuya en casa ajena, pero en este caso, consciente de que, en la Santa Madre Iglesia, deberíamos caber todos, «los buenos y los no tan buenos feligreses», hago esta reflexión escrita con el ánimo de poner voz a muchos de los familiares que, por una inexplicable argumentación, el hoy párroco de Cangas priva a muchos seres queridos venidos de lejos, de poder dar el último adiós a su ser querido, estableciendo los funerales de mañana y no de tarde, porque así lo considera él. Todo un ejercicio de falta de empatía en toda regla.

Recientemente la Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha una campaña, en la cual buscan «reconectar» con la sociedad, con el propósito de atraer a la gente y su vuelta en masa a los templos, entre otros muchos objetivos.

Flaco favor hace actitudes inmovilistas como la del hoy párroco de nuestra villa. Porque ningún vecino está pidiendo una misa funeral a la carta, ni por supuesto alterar su agenda por un simple capricho. Lo único que se pide, es que ese «siervo de Dios», se ponga en la piel y lugar de los allegados y haga todo lo que esté en su mano, para dar así la mejor de las despedidas a ese ser querido, haciendo que, por ejemplo, esos familiares venidos de otros países o lugares lejanos, lleguen a tiempo y puedan darle un digno adiós a ese familiar.

De seguir así, por ese camino inverso e inmovilista, la tan voluntariosa campaña de la Conferencia Episcopal, la de «reconectar con las masas», la de atraer a la gente a la Iglesia, quedará en una simple anécdota y caerá en saco roto en nuestra villa, y más en concreto en la ex colegiata de Cangas.

A quien corresponda, le aconsejo humildemente que apueste por una Iglesia más empática, más humana y menos severa, y haga caso al sueño del PAPA Francisco, cuando incidió en alguna de sus plegarias en apostar decididamente por «una Iglesia más pastoral, más justa, más abierta y más humana».

Los vecinos y feligreses de Cangas bien lo merecen.