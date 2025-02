Galegofalantes ante o futuro da lingua

Comprometida coa cultura, especialmente a galega e todo o relacionado coa súa lingua, a filóloga galega e funcionaria municipal de Moaña, Soledad Ríos Santomé, analiza con testimonios de xóvenes galegofalantes do municipio a situación de emerxencia lingüistica do galego, que acaba de decretar a Real Academia Galega (RAG). Os últimos datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) constatan que nestes últimos cinco anos produciuse unha perda de falantes do galego nunca vista. Estamos a falar dunha diminución de case 160.000 galegofalantes, un 20% do total. E, segundo afirma a propia RAG, de seguir estas tendencias, en 20 anos non quedarán falantes da nosa lingua menores de 15 anos e a decadencia do galego volveríase irreversible.

Sabemos que os motivos desta situación son múltiples: a perda da transmisión interxeracional, un sistema educativo desgaleguizador e que non dota ao alumnado de abondas competencias na nosa lingua, a adscrición maiormente rural e avellentada dos falantes do galego, á par dunha sangría masiva neste ámbito...

Moitos e variados son os motivos, dicíamos, e no Morrazo a situación non se presenta moito mellor. A nosa comarca supera en case 7 puntos a media de galego-falantes de toda Galicia. Se nos cinguimos só aos números, nos últimos 15 anos perdéronse uns 7.300 falantes.

A RAG apela ao compromiso e á conciencia de cadaquén para pór en valor o noso idioma e invita a reflexionar sobre as responsabilidades individuais na extinción da lingua do país, sen deixar de apuntar á responsabilidade última do goberno de Galicia.

En todo caso, e, malia este panorama tan pouco alentador, algunhas persoas, en contra do que é frecuente na súa idade, manteñen o galego como a súa lingua habitual. Son case un 40% dos falantes do Morrazo. Entre eles, escolle tres persoas que comparten procedencia e lingua familiar para coñecer a súa visión sobre a situación actual: unha licenciada en Linguas Modernas e dous estudantes de ESO. A maiores tamén recolle o testimonio de Pablo Gestido, que ten 38 anos e é licenciado en Actividade Física e do Deportes. Recoñece que ata o instituto falou en castelán, pero en 1º de Bacherelato comenzou a desenvolver o aprecio pola nosa lingua «ao coñecer a historia de Galicia, a de España e a da propia lingua galega . Era un idioma que me gustaba e que quería practicar». Admite que é da Xeración do Xabarín Club, que favoreceu moito o galego, e que intenta mirar o Dragon Ball en galego «porque as dobraxes son fantrásticas». Recollece que como galeofalante acháronlle os prexuicios como ser nacionalista, docente de galego, cultureta ou paleto.e que aínda queda certo resto de mofa no seu contorno pola súa fala. Indica que nunca se sentiu impedido a falar en castelán e «por soposto que cambio de lingua se non se me entende», pero nunha ocasión lle pediron que falara en castelán, mudou, pero cando lle preguntou a persoa se non entendía o galego contestoulle que si, que era de Vigo, pero que o galego non lle gustaba; «Quedeime de pedra». Sobre o futuro pensa que «isto vaise».

VERA SANTOMÉ Estudante de Linguas en Madrid «Fun criada en galego, pero non sentía que me puidese socializar»

Vera Santomé. / S.R.S.

A súa lingua familiar foi sempre o galego, pero gustaríame que falara sobre a súa escolla lingüística

Influíronme dous factores. O primeiro foi emigrar a Madrid e descubrir que xente que non era galega, de Madrid ou Castela falaba o noso idioma.Foi transformador. Logo, en Moaña, socializábame en castelán coas amigas. E pensaba que falaba no que me falaban. Pero o certo é que cando todo o mundo che fala en castelán e sentes que só podes contestar en castelán, aí hai algo que empeza a chocar. Cres que tes unha opción de escolla que non é real.Outro factor estivo en dúas profesoras que me fixeron reflexionar sobre a miña historia de vida coas linguas. Aí reflexionei sobre a diglosia que padecía. E, unha vez que me entendín a min e a razón pola cal non fora capaz de falar en galego antes, quixen mudar e incorporalo á miña fala en todos os ámbitos. E non pasou nada. Ao pouco xa non se acordaban que fixera o cambio.

A que idade mudou de lingua?

Sobre os 19 ou 20 anos. Foi un proceso gradual porque nas redes tiña un espazo onde, estando en Madrid, escribía en galego. Aí foi onde comecei. O galego foi a lingua na que fun criada, pero non sentía que nela me puidese socializar.

Cal foi a súa percepción co cambio?

Como muller, teño advertido que algúns mozos que me falan en galego trátanme con certa condescendencia pero, en realidade, o que queren é ligar. Logo, no grupo de amigas somos dúas as que o utilizamos en todos os ámbitos e, des que deixamos de estar todo o tempo falando sobre a lingua e centrarnos máis nos coidados, na comprensión da outra..., pois resulta que agora as nosas amigas van falándonos cada vez máis en galego. Cando non hai unhas políticas lingúísticas efectivas, como é o noso caso, é moi importante ter unhas políticas lingüísticas afectivas.

Como resumirías a situación actual?

Hai unha gran diferenza da situación con relación á xeracións anteriores que viviron a lingua como unha cuestión que había que reivindicar. A min non me preocupan tanto as políticas da extrema dereita senón que moita xente da miña idade moi implicada en cuestións sociais como feminismo, loitas de clase, racismo, queer... non ten a lingua como unha prioridade. No fondo calou esta idea superreaccionaria de que escollen a lingua que falan e de que teñen poder de decisión, cando non a hai. Viven a lingua como algo abstracto e alleo, non como algo que lles incumbe. Para min ese é o gran trunfo das políticas lingüísticas do PP.

Os datos sobre a lingua non son optimistas

é necesario darlle esperanza ás falantes. A transmisión interxeracional non ten que ser determinista. É posible que, aínda que non te criasen en galego, ti poidas ser falante de galego porque non só as persoas galego-falantes nativas son as auténticas. E se as institucións non fan as políticas que lles corresponden, fagámolas nós. Porque, contra as iniciativas autoxestionadas, non se pode actuar. Pensemos, que podemos facer para que máis persoas falen en galego? Para min o debate muda cando deixamos de falar de lingua e falamos de falantes. Porque os falantes somos persoas que sentimos, escribimos, creamos... E as linguas son algo abstracto. Creo que mudar o foco de linguas a persoas é determinante

Coñeces, se acaso, outras experiencias de muda lingüística.

Coñezo unha xornalista de Madrid que veu vivir para A Coruña e que fixo do galego a súa lingua de vida. Eu teño moita fe na xente que chega a Galicia doutros lugares e que viven en galego. Se unha rapaza de Madrid se muda aquí e foi capaz de dar ese paso... iso racha moitos prexuízos, non?

E o papel do galego nas redes sociais?

As redes sociais foron un espazo de respiro cando comecei co meu cambio. Podía interactuar en galego cando aínda non me sentía moi segura no plano oral. E agora podo conectarme na nosa lingua sen estar fisicamente en Galicia. Podo relacionarme con xente de Costa Rica, de Nova Iork... que fala en galego e sentimos que formamos parte da mesma comunidade estando emigradas e hai algo moi poderoso niso. A forza está en ter un lugar virtual no que estás lendo, falando, escribindo e escoitando galego todo o tempo.

TOMÉ SANTAMARINA Alumno de Moaña en 4º da ESO «A competencia en galego non é boa; hai alumnado que lle costa moito»

Tomé Santamarina. / S.R.S.

Que un mozo tan novo coma ti fale en galego é alentador. E que non perdese a lingua coa escolarización.

Agora mesmo falar castelán é o normal. Se todo o mundo che fala en castelán, pois contestas en castelán. Pode ser por comodidade, por costume. Podes acabarte pasando por moitas cousas. Pero eu non perdín a lingua cando fun á escola. Había daquela un neno en Seara (no CEIP) que tamén o falaba, pero agora xa non. Seguro que había quen o mantiña na casa, pero non na clase.Pero eu non mudei de lingua. Intento manterme pero, ás veces, cos amigos, cando me dou conta, estou metendo máis castelanismos. Fágoo sen pensar.

Tamén tivo que xustificarse por falar en galego?

Si, no colexio, de pequeno. Preguntábanmo os compañeiros. Eu contestaba: “Porque si. Porque é o que falo. Por que falas ti en castelán?”. Eu sempre a tiven como algo tan natural, tan meu, que foi o que falei sempre. E non vou cambiar.

Co actual decreto [de plurilingüísmo], ao rematardes a ESO, ten idénticas competencias en galego ca en castelán. Cre que está a suceder?

Non. A competencia en galego non é boa. É que hai alumnado que non sabe, que lle custa moito. E a oral é moito peor ca a escrita que, aínda que sexa para aprobar exames, van zafando. Pero non son capaces de manter unha conversa en galego. Quizais porque non lles interesa porque non lles ven utilidade...

Existe algún contexto facilitador ?

Igual que todo o mundo use o galego. Eu creo que iso é o que pasa. A min téñenme dito que se me falan en galego, falo en galego, e se me falan en castelán, falo en castelán. Tamén, se o profesorado utiliza o galego vai favorecer un maior uso na clase. Eu teño profesores que mudan de lingua cando falan comigo

Asimílanse á túa lingua nalgúns momentos?

Si. Tamén me pasa algo cos meus amigos, que falan en castelán. De todas maneiras, é mellor que se utilice algo, aínda que non sexa sempre, a que non se fale. É que hai xente que non se ve capaz. Xa non porque lle dea vergonza, senón porque o leva facendo toda a vida...

Que se podería propor para que a mocidade viva (máis) en galego?

Nas redes sociais, a presenza ou non do galego depende moito de a quen sigas ou con quen interactúes. En xeral, hai máis redes en castelán porque os castelán-falantes son máis. Pero logo, a cadaquén interésalle algo diferente: deporte, videoxogos, vídeos, as redes socciais... É complicado porque depende moito do que queira cada persoa.

Algunha medida para reverter a situación?

a xente fala o que quere, e se leva falando toda a vida unha lingua, non a vai cambiar. Quen meditou na súa opción e a segue, non vai cambiar.

BEATRIZ MARIANH COMESAÑA Alumna de Moaña en 4º da ESO «Moitas veces cambio de lingua e nin me dou conta; segundo me falan»

Beatriz Marianh Comesaña. / S.R.S.

Cal foi o seu proceso coa lingua e a escolarización.

Meus pais sempre me falaron en galego. O meu pai é brasileiro pero a súa fala é case galega e na casa falabamos en galego sempre, aínda que eu en Primaria falaba máis castelán. Só galego na clase desa materia e co profesorado. Como os demais falaban castelán, pois eu adaptábame. Pero na ESO máis xente fala galego, así que eu tamén o falo máis. Pero moitas veces cambio de lingua e nin me dou conta. Segundo me falen, así respondo. Xa sabes, se todo o mundo che fala en castelán, ti acabas falando en castelán, por educación, e porque hai persoas ás que lles custa adaptarse á túa lingua.

Máis por falta de competencia ou de actitude?

Eu creo que non é tanto un problema de actitude senón que hai un problema real de falta de competencia. Non son capaces de expresarse en galego. Míralos impotentes. Teño un compañeiro catalán que ten máis interese en aprender galego que moitos compañeiros de aquí. Na escrita desenvólvense un pouco mellor, pero na oralidade, cústalles máis, e canto máis formal é unha conversa, peor. Eu creo que como non están afeitos a escoitalo, non lles sae.

Cal é o ambiente que favorece ao galego?

Na clase tendemos a asimilarnos bastante á lingua do profesorado. Eu teño unha profesora galego-falante e con ela o alumnado fala máis galego. Ás veces, ata para facer a broma [de expresarse en galego]. Iso si, tamén hai algún docente de fóra que, aínda que leva bastantes anos aquí, non ten ningún interese na nosa lingua e penso que non corrixe igual un exercicio en galego ca un en castelán.

E cal é a reacción dos seus compañeiros para coa túa lingua?

Noto dúas cousas. Por un lado, moitos compañeiros utilizan o galego para facerme burla. Ademais, como teño acento da Coruña, pois esaxérano moito, aínda que eu non o tomo a mal. Fano como para facer a graza. Logo, é como se houbese certa sensación de que, “Como non o sei falar ben, porque na miña casa non se fala e esta sabe máis ca min, pois nin o intento”. Pero é que, se queres e te esforzas, vaiche saír. Se vives en Galicia, é unha lingua que oes e coa que sempre vas ter algún contacto. Non tes porqué falalo mal.

No centro, como se sente como galego-falante?

En Primaria sempre me estaban a preguntar: “Y tú, por qué hablas en gallego?” Moitas veces non sabía nin que contestar. “Porque si, porque nacín nunha casa que se fala, porque son de aquí...” Eu non sabía que responderlles, a verdade. E tamén me preguntaban se sabía falar en castelán. Pois si, claro que o sei. E francés. E inglés. E a xente estrañábase. Logo, quen sabía que o meu pai é brasileiro, concluía que era por iso. E non o é. Non ten que haber unha razón oculta para falalo.

Algunha experiencia positiva (relacionada coa lingua) terá.

Pois si. Eu teño unha amiga colombiana que vive aquí desde hai uns catro anos E con ela falo tanto en galego como en castelán. E ela non ten ningún problema. É máis habilidosa e ten máis relación co galego ca moitos compañeiros de aquí. E iso é algo que me chamou moito a atención. Amais, unha vez fomos de viaxe a Cáceres e no autobús acordamos falar alá todos en galego e foi unha experiencia superchula. Aínda que case ningún era galego-falante, fixeron o esforzo e a xente de alá quedou superadmirada: “Que ben que falades galego! Que bonito”. A min iso chocoume. A xente de fóra tenlle un aprecio á nosa lingua que non temos nós. E esa foi unha anécdota que me quedou moi presente e que recordo con bastante cariño.

Para rematar, usa redes sociais?

Pois pouco, pero a min gústame, por exemplo, “Dígocho eu”, que ten moitísimos vídeos. É unha chavala noviña que fala en galego e faime moitísima graza. Son vídeos supercurtos, de castelanismos, de gramática ...É superempática, superagradable. Encántanme. É que ademais explica gramática de maneira superfácil. Á xente que non fala galego, mirándoa, acáballe quedando. É moi práctica. Tamén teño unha conta de Instagram e todo canto poño aí é en galego. O certo é que pensei que ía haber menos contidos en galego, pero aparecen bastantes. Non sei se é polo algoritmo. Algo que me parece moi importante é que non se editen libros técnicos en galego. Eu quero facer arquitectura e case todos os libros e o vocabulario desa carreira están en castelán.