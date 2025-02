Centro Social de Cangas, de partidas y partidos

El centro social de Cangas da mucho juego. Aquellas partidas de cartas que tenían lugar en el Bar Alondras, donde los que miraban no daban tabaco, pasaron ahora al centro social, a pesar de que la mayoría no se encuentra todavía en edad de jubilación, aunque la rondan, como ronda el muchacho a una joven. Pero también es lugar de encuentro del grupo de gobierno. Cuando toca la hora del bocadillo de la mañana, que no siempre es la misma, allí están. Y juntos, que no separados. Pero no sabemos hasta que punto es un acierto ir todos al bocadillo juntos, porque no se da una tregua al trabajo, al contrario, se continúa; eso sí, con más calorías, que las de la primera hora de la mañana.