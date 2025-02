La ambulancia de Cangas, sin camilla para personas obesas

La queja planteada este pasado viernes por una vecina de Cangas, con problemas de sobrepeso y seis desmayos, que aseguraba que fue trasladada desde el centro de salud al hospital Povisa de Vigo en una ambulancia sentada al estar rota la camilla y sin poder abrochar el cinturón de seguridad, pone en evidencia la situación del transporte sanitario para las personas con obesidad excesiva como ha sidoeste caso.

Fuentes consultadas y a la espera de una confirmación oficial por parte de la Fundación de Urxencias Sanitarias del 061, aseguran que no es que la camilla estuviera rota, sino que la que tiene la ambulancia no aguantaba el sobrepeso de la persona, que se quejó también de que no hubiera un extensible del cinturón de seguridad del asiento, pero las mismas fuentes indican que no hay esos ampliadores, que no son legales, por eso que tuvo que que ir sentada sin cinturón durante el traslado al hospital. La mujer, que asegura que tiene un marcapasos, confirma que acudió al centro de salud de Cangas tras seis desmayos, con dolor en un brazo y en el pecho, y desdd el hospital en Vigo mostraba su malestar por cómo se había hecho su traslado en ambulancia.

Las mismas fuentes consultadas señalan que es cierto que hay serios problemas para el traslado en el transporte sanitario urgente de las personas con sobrepeso y que en muchas ocasiones tienen que ir los bomberos para ayudar a los técnicos de ambulancias, que para estos casos debe de acudir una ambulancia bariátrica que está equipada con una camilla como una cama de hospital para pacientes con problemas de obesidad y con una rampa como los camiones de paquetería. Las camillas convencionales se romperían con el peso de estas personas. En algunas ocasiones, ya tiene que acudir el médico a la casa de la persona porque no es posible su traslado en ambulancia.

Desde la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 aseguran que están recabando información sobre lo ocurrido, pero ayer podían adelantar que no se ha cometido imprudencia o mal servicio. A la espera de revisar el servicio y de las circunstancias del mismo y siendo conscientes de que se trata de una paciente tipo dependiente, sospechan que pudo haber primado el acudir cuanto antes al centro hospitalario de referencia. En cuanto a las ambulancias bariátricas, confirman que el 061 sí dispone de ellas.

La Fundación de Urgencias Sanitarias está resolviendo en la actualidad la licitación para el nuevo contrato de ambulancias del transporte urgente para el área de Vigo, que incluye a los municipios de Cangas y de Moaña, y a la que se presentó sólo una empresa, la UTE TSU Vigo 2025. Desde el 061 aseguran que la resolución del contrato, que implica una ambulancia más de Servicio Vital Avanzado con enfermería (SVA-E) para Moaña, estará antes de junio.