La Sareb quiere comprobar la situación legal del edificio 98 de la avenida Ourense

De forma sorprendente, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) solicitó al Concello de Cangas acceso al expediente municipal del edificio ubicado en el número 98 de la avenida de Ourense, promovido en su día por Marítimo Rodeira S.L, y donde tiene varios inmuebles de su propiedad. Quiere comprobar la situación legal del inmueble. Se trata en concreto de viviendas de la parte baja del edificio que dan a la zona de Rodeira y donde el año 2023 se produjeron numerosos incidentes relacionados con okupas, que provocaron la indignación de la comunidad de propietarios. En varias ocasiones, tanto la Policía Local como la Guardia Civil se vio obligada a intervenir por peleas y fiestas que se realizaban en el exterior que duraban hasta altas horas de la mañana.

Viviendas de la Sareb que fueron okupadas en Rodeira. / Santos Álvarez

El gobierno local desconoce la razón por la que ahora la Sareb está interesada en comprobar la situación , no lo menciona en la petición realizada ante el Concello, según explica el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) y hace hincapié en que la solicitud para comprobar la situación legal se extiende a todo el edificio, no a las viviendas de la que es propietaria la Sareb. Por cierto, que este inmueble linda prácticamente con el solar que la Sareb incluyó en la licitacion de 50 lotes en toda España para poner en marcha un programa piloto de vivienda en alquiler asequible, denominado Plan Viena que quedó desierto porque no se presentó ninguna oferta. Después de que había quedado desierto, la Consellería de Vivienda solicitó a la Sareb que lo pusiera a disposición de la Xunta para su programa de vivienda pública.

La Sareb, en el 98 de la avenida de Ourense, solo tiene posesión de 3 viviendas, de las 6 que estaban okupadas en el año 2023. En noviembre de 2023 volvieron las fiestas ilegales, las peleas y los escándalos en los pisos okupados. En aquel momento había orden de desalojo de okupas para vivienda H, pero no para la D ni para la I. En noviembre de 2023, la Sareb no logró realizar un desalojo previsto y según comentaron en su día los vecinos, la Sareb no lo volvió a intentar.

Esta misma semana, el Concello de Cangas remitió un requerimiento a la Sareb para que actúe en el edificio de su propiedad en la calle Atranco, donde la pasada semana se detuvo a una persona relacionada con el comercio ilegal del medicamento Rivotril. El Concello quiere que la Sareb tome medidas ante un inmueble que ofrece graves problemas de seguridad e insalubridad.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, intentará ponerse en contacto con la Sareb, no solo por el problema de la calle Atranco, sino para saber sus intenciones respecto a otros edificios que tiene en Cangas y la posibilidad de establecer algún programa de vivienda. Lo cierto es que se echa de menos una reunión a dos bandas: Concello de Cangas y Sareb.

Cangas, «bono alugueiro» de 600 euros, Moaña y Bueu, de 500

El DOG recoge en su publicación del jueves la resolución de la convocatoria del «bono alugueiro» con el que se concede una ayuda de 250 euros mensuales a personas beneficiarias, con límite de renta mensual, del precio de la cesión o de convivir con otras personas, del importe que le corresponda satisfacer a la persona beneficiaria. Cangas se sitúa en el nivel 1 donde se limita el bono a 600 euros. En esta zona se encuentran también concellos como Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Narón, Oleiros, Ribeira, A Estrada, Lalín, Marín, O Porriño, Ponteareas, Redondela y Vilagarcía de Arousa. En la segunda zona, la de 500 euros, aparecen los concellos de Bueu y Moaña, junto a otros como Viveiro, O Carballiño, O Grove, A Illa de Arousa, Baiona, Mos, Nigrán, Poio, Sanxenxo, Tui. Ribadavia o Celanova.