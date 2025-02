Protección Civil convoca una asamblea extraordinaria para regularizar el personal

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, ha cogido, aunque de puertas para adentro, el «toro por los cuernos» para poner en orden la situación de la agrupación municipal de Protección Civil, tras haberse hecho público que un voluntario había denunciado en el Juzgado presuntas irregularidades de funcionamiento en la agrupación, aunque el sentir general es que lo hizo más por una pataleta que por irregularidades importantes, por no haber logrado asumir la presidencia que desde agosto ostenta la veterana Mónica Chaves.

Santos insiste en no hacer valoraciones de la denuncia porque, por el momento, no tiene constancia oficial de ella más que a través de la prensa, pero no ha dejado pasar un día para reunirse con la directiva de la agrupación en el Concello y empezar a marcar las directrices.

Una de ellas es la convocatoria de esta asamblea extraordinaria para el día 11 de marzo, con un único punto en el orden del día,de regularización del personal voluntario. Según consta en la convocatoria, la junta directiva de la agrupación ya había adoptado el 30 de enero el acuerdo de regularizar al personal voluntario ya que hay una veintena de personas anotadas y aseguradas que no dan señales de vida. Sólo media docena de personas son las que trabajan activamente en las tareas de Protección Civil, que ayer, por ejemplo, actuó en un accicente de tráfico en el que se vio implicado un patinete y un turismo en la calle Concepción Arenal.

Desde el Concello se pidió a la directiva la convocatoria de esta asamblea para hacer oficial esa «limpieza» del personal. Entre las ellos estaría el voluntario que presentó la denuncia, que llevaba desde finales de 2022 en la agrupación junto a su pareja, y que luce varias medallas por sus años de trayectoria militar y en una base paracaidista.

Respecto a la situación de la agrupación, cuya base está en el Concello Vello de Moaña, en la travesía Ramón Cabanillas, la alcaldesa sólo señaló que la intención del gobierno local es que Protección Civil funcione bien y que en esa línea ya estaban trabajando con la nueva directiva y con las anteriores. Sí que es cierto que con la DANA de octubre en Valencia, los voluntarios de Moaña no pudieron acudir a ayudar, pese a que estaban vacunados y el Concello les había buscado hotel, por el impedimento de la Secretaría a los pagos. Eso no gustó porque otras agrupaciones, como la de Cangas sí que acudió a Valencia.

