Patrimonio exige más excavaciones arqueológicas en las casas de Massó

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural se acaba de pronunciar sobre el proyecto para la rehabilitación de las antiguas viviendas de Massó, en el frente de la Avenida Montero Ríos de Bueu, y la construcción de dos volúmenes. Un informe desfavorable porque considera insuficientes las catas arqueológicas que se realizaron en el terreno. El dictamen del departamento autonómico –que depende de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude– es preceptivo y vinculante, lo que obliga a los promotores a realizar nuevos sondeos arqueológicos. A mayores se detecó un error formal y es necesario enviar de nuevo la documentación «debidamente» diligenciada y con la firma digital.

Las catas realizadas en los terrenos datan de septiembre y octubre del año 2022 y consistieron en tres sondedos en cuadrículas de 3 x 1,5 metros. En esos trabajos no se encontraron restos de interés arqueológico, salvo «fragmentos de tella e algún galbo de cerámica moderna vidrada coherente co contexto construtivo». En uno de los sondeos se halló una fosa séptica ejecutada en un momento moderno, una conclusión basada en los materiales utilizados.

Para la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural estas excavaciones tienen «un carácter moi parcial». En el informe que se acaba de recibir en el Concello de Bueu –que en octubre aprobó inicialmente el estudio de detalle– se apunta que la superficie excavada con metodología arqueológica es de unos 13,5 metros cuadrados dentro de una parcela de 950 metros cuadrados. «Supón menos do 1,5% do total e cómpre ter en conta que ademais unha das sondaxes coincidiu cunha fosa séptica moderna», expone el departamento autonómico. Por ello concluye que «a non localización nesta intervención de estruturas que podan relacionarse con uso industrial das edificacións non pode considerarse como un resultado definitivo».

En otras palabras, que considera insuficientes las excavaciones arqueológicas realizadas en el solar y exige que se realicen más sondeos en el terreno para poder dar su visto bueno al estudio de detalle al proyecto que promueve la sociedad Dehomesein S.L., que pretende destinar el espacio a usos residenciales y comerciales.

Exigencias

La resolución de Patrimonio contiene varias exigencias que deben cumplir los nuevos sondeos arqueológicos: deben abarcar al menos un ámbito equivalente al 6% de la superficie ocupada por la obra; cualquier objeto o resto patrimonial encontrado debe incluir una descripción detallada; se debe incluir una valoración patrimonial de incidencia futura sobre los bienes patrimoniales, donde figuren los riesgos inherentes a la ejecución de la obra, el detalle de los destierres previstos, localización y trazado de los servicios y de cualquier actuación que necesite destierres; y la implantación general de las obras en el solar, entre otras cuestiones.

A mayores se insiste en una de las consideraciones previas realizadas por la Dirección Territorial de Patrimonio en octubre de 2023 cuando se dio por finalizada la primera intervención arqueológica. En ese momento el proyecto arquitectónico para la zona no estaba aún definido y advierte de que cualquier movimiento de tierras que sobrepase el metro de profundidad desde la rasante actual del terreno deberá ir precedido de una intervención arqueológica con la que se pueda descartar la presencia de restos de tipo histórico vinculados con las edificaciones de la antigua salazón e incluso anteriores.

Los vecinos de la urbanización presentan una alegación al estudio de detalle La Xunta de Goberno Local de Bueu aprobó inicialmente en octubre el estudio de detalle para esta intervención en las antiguas casas de Massó y en los terrenos anexos. Este trámite significó la apertura de un periodo de un mes de exposición pública, un plazo en el que se presentó una alegación. Así lo confirman desde la Concellería de Urbanismo, que señalan que la reclamación fue registrada por propietarios de la urbanización de la Praza Massó. De momento los servicios técnicos no comenzaron con su estudio, a la espera de conocer el posicionamiento de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre el conjunto del proyecto.

Suscríbete para seguir leyendo