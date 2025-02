O Entroido de Cangas retoma o Enterro do Momo

O Momo volverá a arder despois do Enterro que se celebrará en Cangas o 5 de marzo, «mércores de cinza». Recupérase, así, unha tradición iniciada hai case medio século e interrumpida o ano pasado por mor das discrepancias entre Os de Sempre (comparsa que se facía cargo do evento) e o Concello sobre o pago do seguro obrigatorio que esixe a normativa. Nesta edición, o consistorio asume a totalidade do programa, que comeza o vindeiro venres, día 28, cun concerto de Ni Fu Ni Fa no Auditorio Municipal, ás 20.00 horas, e que rematará coa «convocatoria de viúvas» na Praza do Arco, a pagana sepultura do símbolo do carnaval urbano cangués e a festa da carpa instalada no Señal. Na Capela do Hospital estará aberta, ata o 9 de marzo, unha mostra de traxes, cadros e complementos a cargo de Loly Budiño.

A concelleira de Cultura, Aurora Prieto –acompañada da alcaldesa, Araceli Gestido, e o edil Eugenio González presentou onte o cartel, que considera «bastante completo». O sábado 1 haberá animación infantil desde as 5 da tarde, con obradoiros, e ás 20.00 horas terá lugar o pregón e actuación de comparsas na mesma carpa, donde ás 10 da noite se celebrará o baile de Carnaval organizado polo Alondras. Esa instalación acollerá todos os eventos, pois as obras de peonalización de Eduardo Vincenti e Montero Ríos impiden desdobralas na Praza da Constitución, como el edicións precedentes.

Cartaz do Entroido 2025, deseñando por Claudia, veciña de Marín. / FdV

O domingo 2 será a «Festa dos callos» no mesmo emprazamento, desde as 11 da mañá, e a mediodía celebrarase o I Rali de Pedra Alta, unha «andaina entroideira reivindicativa» para protestar polas carencias no barrio. Ás 6 da tarde haberá un «desfile familiar» que partirá de Alexandre Cribeiro (coñecida como «rúa do chouriso») e rematará no Concello, e a xornada completarase cunha «festa familiar-xeración M».

O luns 3 de marzo regresarán a animación infantil e obradoiros á carpa , donde ás 8 da tarde haberá actuación de comparsas, que se limita a esta data. O martes 4, animación coa comparsa Repunantes polas rúas e prazas, xincana de Entroido e festa na carpa en véspera do Enterro do Momo. O Concello de Cangas pon en valor o traballo dos técnicos municipais e das comparsas e entidades colaboradoras.