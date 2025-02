Moaña da impulso a San Simón como «Illa da memoria» y que no se profane

Los vecinos de Moaña volvieron a mirar hacia la isla de San Simón y lo que representa de emblema para la memoria histórica por las muchas personas que en el lazareto sufrieron la represión franquista en la Guerra Civil. Más de cien personas asistieron, en el club de jubilados de Domaio, a unas nuevas jornadas de «Moaña con memoria», organizadas por el Concello con la coordinación de Montse Fajardo y centradas en San Simón, después de un mes de la polémica que estalló en el Parlamento cuando el diputado del PP José Luis Ferro dijo en comisión que no había constancia de muertes en la isla.

Días antes, el Estado había confirmado de que la isla, atendiendo la petición de los colectivos de memoria histórica, iba a ser declarada como lugar de Memoria Democrática, junto al Pazo de Meirás, lo que implica dotar a este entorno de una función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora.

Desde Moaña, y a través de la concejala y exdiputada provincial de Memoria Histórica, María Ortega, siempre se ha defendido la declaración de San Simón como «Illa da Memoria» y ayer volvió a incidir sobre ello en la inauguración de estas jornadas de las que destacó que son necesarias en vista de las «infames declaracións do deputado do PP que negou o acontecido na illa, e a postura morna do presidente dogoberno galego e de todo o seu equipo».

La alcaldesa y la edil de Memoria Histórica (dcha.) con el público que acudió a las Xornadas en Domaio. / Gonzalo Núñez

En las jornadas intervinieron representantes del movimiento memorialista en Galicia como el historiador y profesor jubilado Xosé Álvarez Castro, autor de varias publicaciones y que mantiene en activo desde 2018 el blog «Pontevedra nos anos do medo», que habló sobre la cárcel de San Simón y la represión extrajudicial; tambien el historiador Dionisio Pereira y autor de «O diario do moañés Luis Pérez Álvarez»; Juan González de «Aillados, a voz dos presos»; Queta Molas, de «A memoria das familias» y concluyó con una mesa redonda sobre el futuro de San Simón, con el portavoz de Iniciativa Galega pola Memoria (IGM) y profesor, Matías da Torre; y Eva Mejuto, autora de «A memoria das lavandeiras nas aulas».

La alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, también intervino en la inauguración para criticar que se viven tiempos convulsos que recuerdan la antesala del alzamiento militar del 36 y lo que ocurrió en la II República y que el fascismo intenta imponerse, por eso que estas jornadas «son máis necesarias que nunca nun Estado que non fixo o que tiña que facer por restablecer a memoria das vítimas do franquismo e que non resolveu en 50 anos que se cumpren da morte do ditador e non cumpriú coas familias e se sofre esta nova ola fascista». Defendió que era un buen momento para celebrar estas jornadas y que hoy hablar de política en ciertos círculos en libertad se estaba haciendo difícil. Condenó enérgicamente las palabras del diputado del PP negando las muertes en San Simón: «Pensa que debía ser un resort. O peor de todo é que no PP en vez de sair a correxir, saíu a tapar o que dixo este home».

Temor a que la preferencia sea turística

María Ortega dijo que desde el PP se está negando la verdad sobre la represión franquista: «Lles pido que para dicir o que din, mellor calen, que para falar xa estamos nós e as asociacións da memoria, os investigadores que levan años facendo inxente traballo para por en valor os feitos acontecidos no país».Matías da Torre reconoció que supieron en agosto las intenciones del Estado para la declaración de San Simón, que teóricamente da garantías de protección legal para que en ella no se haga cualquier tipo de actos. Añadió que con la declaración, van a exigir que el gestor (Xunta) tenga que hacer caso de las indicaciones de difusión de la isla y dejar que se cuente su historia y sea un espacio que no se profane. Ya que la Xunta demandará del Estado la cesión definitiva (ahora es demanial) en 2027, pidió un plan de usos para que no se puedan realizar todo tipo de actividades comerciales y lucrativas ya que temen que se convierta en un lugar de explotación turística en vista de las últimas palabras del conselleiro de Cultura, que interpelado por BNG y PSOE incluía siempre en primer lugar la referencia turística.