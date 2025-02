Festival infantil de Peis d´hos, o domingo no Auditorio de Cangas

A Asociación Cultural Peis d´hos celebra o domingo no Auditorio de Cangas, as 6 da tarde, a novena edición do festival infantil de música e baile tradicional. Os anfitrións estarán acompañados da asociación folclórica Os Gatiños, de Portonovo. Pídese un donativo de 2 euros para asistir ao festival, co fin de sufragar gastos do colectivo.