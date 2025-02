El 21 de marzo declara el funcionario del caso del edil detenido

La titular del Juzgado Número 3 de Cangas ya puso fecha para que los investigados por la causa por la que fue detenido el concejal socialista de Deportes del Concello de Cangas, Eugenio González, declaren. Será a partir del 21 de marzo y, según distintas fuentes, no solo fue llamado el funcionario municipal del Concello en calidad de investigado, sino también el propio edil y también en empresario local investigado y la denunciante.

Está confirmada la fecha del 21 de marzo para el funcionario municipal, que hay que recordar que, en principio, acudió a declarar al cuartel de la Guardia Civil en calidad de testigo y salió como investigado, después de un tenso interrogatorio.

Hay expectación por saber qué dice el empresario local, expareja de la denunciante. Hay que recordar que, supuestamente, Eugenio González presentó la solicitud de retirada de vado de la casa en la que vive la denunciante haciéndose pasar por ella, dejando su correo electrónico y su teléfono; de ahí que al concejal socialista se le acuse de suplantación de identidad y tráfico de influencias (cuando sucedieron los hechos, en febrero de 2023, Eugenio González era concejal del grupo municipal socialista, pero no estaba en el gobierno, tras haber sido cesado por la alcaldesa y abandonar, después, todo el grupo socialista el gobierno local) . presuntamente, fue el citado empresario quien pidió a Eugenio González que realizara la polémica gestión. Habrá que ver cuál es la versión que ahora ofrece el empresario local de los hechos. La solicitud de retirada de vado nunca fue tramitada, entre otras cosas, porque el propietario no presentó la placa, condición indispensable. Sí que es cierto que la placa no está en la casa de la denunciante en Aldán. Al respecto, la Policía Local baraja varias hipótesis.