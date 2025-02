Santos señala que seguirán en la línea de que Protección Civil funcione bien

El gobierno local de Moaña quiere mantener cautela en relación a la presunta denuncia que un voluntario de Protección Civil presentó y llegó al Juzgado de Cangas contra la agrupación municipal de Protección Civil del municipio por presuntas irregularidades, algunas de ellas vinculadas a un supuesto mal uso de los bienes públicos como la secadora de ropa, dos patinetes y una cafetera, la desaparición de una tartera en la nave de oficios o posibles casos de abuso de autoridad e insultos.

La alcaldesa, la nacionalista Leticia Santos, hablando también en representación del edil de Voluntariado, Kevin González, que ayer rechazó realizar declaraciones, insiste en que hasta que no les llegue la supuesta denuncia no van a hacer valoraciones: «Mientras sigamos sin tener notificación en el Concello, no nos podemos pronunciar sobre algo que desconocemos». Eso, sí, Leticia Santos manifiesta que el servicio de Protección Civil «es muy importante porque nos ayuda a desarrollar actividades de voluntariado imprescindibles» y que el objetivo del Concello es que la agrupación funcione bien y que las personas voluntarias, «ya que hacen un trabajo altruista, lo sigan haciendo a gusto y que la agrupación funcione lo mejor posible». Deja claro que en esa línea es en la que están trabajando con la directiva actual, que preside Mónica Chaves, y con la que trabajaron siempre con la directiva anterior y con todas las personas voluntarias: «Nos vamos a mantener en esta línea».

Leticia Santos traslada la misma calma que la actual presidenta de la agrupación que asegura que hay muy buena relación entre los voluntarios, que la denuncia ha generado mucho malestar entre ellos, pero también muchas muestras de apoyo por parte de la gente de la calle. Insiste en que las agrupaciones que habían acudido a la cena de Navidad de Protección Civil de Vigo se quedaron flipando por el hecho de que el denunciante se quejara en el Concello, y supuestamente lo haya reflejado en la denuncia, de que fueron insultados. A la cena fue invitada la agrupación de Moaña que acudió con cinco personas, pero también fueron, invitados por otra persona, el denunciante y su pareja, con el que ya había una relación tensa por desavenencias en la de Moaña.

