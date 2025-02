El post-rock de Kalte Sonne, esta noche en The Trooper, de Cangas

Kalte Sonne es un trío instrumental de post-rock y post-metal formado en Lugo en 2013. La banda está integrada por Ángel a la guitarra, Miguel al bajo y Víctor en la batería. Desde sus inicios, han destacado por crear paisajes sonoros envolventes que evocan una sensación de melancolía y exploración introspectiva. Esta noche tocan en el pub The Trooper, de Cangas (Avenida de Marín, 29), con apertura de puertas a las 21.30 y concierto a las 22.00 horas.

En 2014, Kalte Sonne lanzaron su EP debut The Hum, grabado en los estudios Montealto de A Coruña, con el que dieron sus primeros pasos en la escena musical. Un año después, presentaron Terra Incognita – Searching the New World Part 1, una pieza de 15 minutos que marcó una evolución en su sonido, profundizando en estructuras más atmosféricas y complejas.

Su discografía continuó con Searching the New World Part 2 (2016) y Ekumen (2018), dos trabajos que afianzaron su propuesta musical y les llevaron a actuar en diversas ciudades de España, Portugal, Francia, Italia y Reino Unido. En 2024, lanzaron Laniakea Communique, un EP de cuatro temas que reafirma su estilo y capacidad para crear atmósferas intensas y profundas.

A lo largo de su trayectoria, Kalte Sonne ha compartido escenario con múltiples bandas del ámbito post-rock y post-metal, participando en festivales y eventos que han consolidado su presencia en la escena alternativa gallega. Su música es un viaje emocional donde la potencia y la sutileza se combinan para ofrecer una experiencia sonora única.

Y el sábado, The Twinpims

Mañana, sábado, es el turno de The Twinpims, una banda gallega que fusiona el rock clásico con toques contemporáneos, creando un sonido enérgico y auténtico. Conformada por músicos experimentados de la escena local, la agrupación ha ganado reconocimiento por sus potentes actuaciones en vivo y su capacidad para conectar con el público. A lo largo de su trayectoria, han participado en diversos festivales y eventos musicales en Galicia, consolidándose como una de las propuestas más destacadas del panorama rockero de la región. Su repertorio incluye tanto composiciones propias como versiones de clásicos del rock, siempre interpretadas con su sello personal y una energía arrolladora.

Spellvound:

Es una banda que destaca en la escena musical por su enérgico estilo y potentes actuaciones en vivo. Han compartido escenario con grupos como Nucleus y Soundedge en la sala Filomatic de A Coruña, y con Nucleus y Hells Heaven en la sala Moon de Santiago de Compostela. Su participación en eventos locales, como el concurso de bandas en Novo Mesoiro, A Coruña, les ha permitido consolidarse en el panorama musical gallego. Con una propuesta que fusiona elementos del rock y el metal, Spellvound continúa ganando seguidores y dejando una huella significativa en la escena underground de Galicia.