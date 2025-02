Leticia Santos pide a los concentrados por las urgencias que acudan al pleno

Las concentraciones semanales para exigir el regreso a Moaña del servicio de urgencias no descansan. Ayer se celebró una protesta adelantada al jueves que reunió a varias decenas de personas ante la Casa do Mar. La alcaldesa, Leticia Santos, fue la protagonista e hizo referencia a los plantes de que la nueva ambulancia de refuerzo se despliegue en primavera y con su base en la propia Casa do Mar. «Esperamos que no funcione solo los fines de semana, porque esos días la Casa do Mar está cerrada», ironizó la regidora ante la falta de servicio de urgencias.

Asimismo, hizo un llamamiento a los presentes en la protesta para que acudan el jueves 27 al pleno de la corporación «para que os vean todos los grupos» con el objetivo de conseguir un voto favorable unánime para exigir a la Xunta el compromiso de que el nuevo centro de salud de Sisalde abrirá con el Punto de Atención Continuada (PAC) en sus dependencias. Santos defendió esta petición de acudir al pleno en que «no es una cuestión partidista, sino de necesidad. Los moañeses tenemos el derecho a tener las urgencias en Moaña».

Los concentrados insistieron en que seguirán con las convocatorias semanales hasta recuperar el servicio centralizado en Cangas hace ya casi 5 años.