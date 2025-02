Juncal buscará alternativas ante el nuevo canon de A Morada por el uso del recinto

La decisión de la Asociación de vecinos A Morada, de Meiro, presidida por el exconcejal del PP de Bueu y en la actualidad en el grupo de no adscritos, Daniel Chapela, de cobrar 50 euros diarios por la ocupación del recinto de A Morada para actividades de «agentes externos «que no se realicen en colaboración con la entidad, ha movilizado al Concello y a la Asociación Cultural Meiro que realiza en este entorno su Encontro Degustación do Millo Corvo. Ayer, el alcalde, Félix Juncal; y la presidenta de Meiro junto a directivos, mantuvieron una reunión para explorar la situación. La presidenta Victoria Martínez, rechazó manifestarse antes de hablarlo con la asociación. El alcalde sí que asegura que en la reunión se analizó la fiesta del Millo Corvo de este año y se quedó en buscar, sobre el terreno, alternativas de uso de otros espacios y estudiar necesidades. Juncal también asegura que hay que ser cautos con el escrito de A Morada, aunque no comparte el argumento para cobrar este canon.

Recinto de A Morada, en Meiro. / Gonzalo Núñez

Félix Juncal señala que el Concello siempre cede gratuitamente los espacios e instalaciones y siempre defiende los intereses generales respetando a todas las asociaciones que desarrollan una labor social. Recuerda que siempre hubo acuerdo de colaboración con los colectivos y asociaciones y el Concello tiene a disposición sus edificios e instalaciones públicas que mantiene su totalidad.

El presidente de la Asociación A Morada, Daniel Chapela, asegura que en el escrito remitido tanto al Concello como a la Asociación de Meiro explica los motivos para el cobro de esa tarifa de 50 euros, como que la asociación está soportando los gastos del IBI del recinto y seguro de Responsabilidad Civil del espacio, además de otros gastos. Añade que en estos momentos están planificando invertir en la renovación del firme. Explica que cuando se le planteó a la directiva de la Asociación de Meiro contribuir con los gastos, pero sin especificar cantidades, es decir, simplemente saber si estarían dispuestos a colaborar en la medida de lo posible, puesto que también hacen uso del espacio «hubo una negativa total». Por eso que considera que no es justo que los asociados de A Morada soporten la totalidad de los gastos y otros eventos no contribuyan.

El alcalde responde que el Concello paga también tasas a Portos por el uso del espacio, como otras a Diputación o Xunta y no queda exento por ser una administración, como puede ser por el abastecimiento del agua en la que el Concello asume la gestión en su totalidad, pero tiene que además pagar un canon a la Xunta.

Por su parte Chapela asegura que remitieron el escrito también al Concello para que constara de forma oficial, aunque el uso que hace siempre el Concello es de colaboración, y por lo tanto no se aplica el cobro. Cita como ejemplo el Martes de Entroido, la fiollada y el festival de comparsas: «Al ser algo que se hace en conjunto no corresponde el pago. Es importante destacar para nosotros que queremos acometer una renovación del espacio y no hay voluntad de colaborar».