Un bogavante de campeonato.

Cinco kilos y medio dio en la báscula este pedazo de ejemplar que ayer se descargó en Cangas. Los responsables de la captura son los marineros del Aduaneira, auténticas estrellas en una lonja donde nadie recordaba haber visto un bogavante de ese tamaño. Y es que el mar sigue sorprendiendo.

Dimisiones que también pueden ser en diferido

Cangas. Dimisiones en diferido. Entre cigarrillo e intermedio del partido de fútbol del Real Madrid-City, me comentaba un abogado no adscrito a ningún partido político, que se hablaba del tema del Fiscal General más de la cuenta porque no dimitió, que si lo hubiera hecho la polémica se centraría en el caso de fondo, que es la presunta defraudación a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y me argumentaba: lo hizo la ya exedil socialista Iria Malvido y se acabó el tema. Por lo que no entendía por qué no hacía lo mismo su compañero de filas Eugenio González, tras haber sido detenido por culpa de una solicitud de un vado. Y no le falta razón. Con Iria Malvido se acabó el tema, ya no está todos los días en la prensa ni se habla de ella en las redes para mofarse. Pero ignora el experto que al PSOE, ahora mismo, no le interesa que dimita Eugenio González. La persona que lo sustituiría es de otra cuerda dentro del PSOE que gobierna.