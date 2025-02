Un voluntario lleva al juzgado a Protección Civil de Moaña por presuntas irregularidades

La mala sintonía entre los voluntarios en la agrupación de Protección Civil de Moaña era un secreto a voces desde hacía tiempo, aunque también es cierto que, con el cambio de directiva, en agosto pasado cuando asumió la presidencia Mónica Chaves, se intentaba reconducir ese deterioro con la mediación del gobierno local. Pero la situación ha estallado y uno de los voluntarios desde 2023, apoyado por su pareja, también voluntaria, ha decidido llevar el asunto al Juzgado y denunció presuntas irregularidades en la agrupación como el supuesto uso privado de bienes públicos, incluso se refiere a abuso de la autoridad en relación a la negativa a pagar dietas por la asistencia a cursos o respuestas con insultos por WhatsApp como «a gente como tú no la queremos aquí». La otra parte en conflicto encaja la denuncia en una «pataleta» de esta persona por no haber conseguido el control de la agrupación.

¿Quién tiene razón en este conflicto? Lo dirimirá el Juzgado de Cangas. Por el momento, el Concello de Moaña se mantiene al margen. La alcaldesa, Leticia Santos, reconocía ayer que no tenía constancia de ninguna denuncia, que no había llegado nada al Concello y que esperará a que llegue alguna notificación para valorar.

Entre los bienes de uso público del que, según el denunciante, se hubiera hecho un uso privativo está la secadora de ropa de la agrupación para otro tipo de colada que no es propia de la actividad de los voluntarios; pone en tela de juicio la compra de dos patinetes para la agrupación, de una cafetera que el denunciante asegura que costó 1.000 euros «cuando en la agrupación no había gasas» y la desaparición de una tartera que se había adquirido para cocinar. Fuentes consultadas aseguran que los patinetes siguen en la agrupación, que la cafetera la compró el Concello por 300 euros y que la tartera sí desapareció, junto a una caja de documentación y unas escaleras, cuando por las obras del viejo concello se hizo el traslado de la base a la nave de oficios, en donde quedó el material sin haber separación del almacén y nunca apareció.

Uno de los últimos conflictos entre los voluntarios ocurrió en la cena de Protección Civil que organizó la agrupación de Vigo en Navidad y a la que fue invitada oficialmente Moaña como entidad colaboradora. Desde la agrupación acudieron cinco personas, entre las que no estaba el denunciante ni su pareja, pero que, por contra, sí acudieron invitados por otra persona de la agrupación viguesa. El denunciante asegura que fue insultado por los voluntarios presentes de Moaña y que llegaron a amenazar a quien les había invitado y así se lo trasladó al concejal delegado del área, Kevin González, quien llamó a filas a la directiva de la agrupación moañesa. Ellos aseguran que es mentira todo lo que dice el denunciante y que tienen el testimonio de la persona que les invitó a la cena de que nunca escuchó insultos. El denunciante también se quejó al concejal de que uno de los directivos de la agrupación había hecho una actuación de auxilio en un accidente en Vigo, a título particular haciendo uso de un chaleco de Protección Civil, motivo por el cual el edil pidió explicaciones, cosa que desde Protección Civil justifican porque fue prestar auxilio a un padre con su hijo en un accidente en el que el voluntario reguló el tráfico y recibió las felicitaciones de la Policía de Vigo cuando llegó al lugar.

La tensión entre las partes se dejó ver claramente en la asamblea celebrada en agosto para convocar las elecciones para cambio de directiva, que no se hacía desde hacía 8 años por acuerdo entre los voluntarios para continuar los mismos, y a la que obligó el Concello. En esa asamblea, la que hoy es presidenta del colectivo se vio amenazada por la pareja del denunciante que se levantó dirigiéndose a ella con agresividad cuando estaban enzarzados en una discusión por el pago de dietas por asistencia a un curso que desde la agrupación se negaron a abonarle porque entendían que, aunque era de socorrismo en natación, no era de Protección Civil. La versión del denunciante es bien distinta.

La presidenta, que asegura estar tranquila con la denuncia, señala que ella tiene que velar por la legalidad en las cuentas, es más desde que está en el cargo, pide la mediación del Concello, al margen que Protección Civil sigue manteniendo su propia cuenta bancaria con su NIF, pese a que el gobierno había pedido que se pasara al Concello. Desde la agrupación se negaron porque se necesita un NIF y cuenta propia para recibir las subvenciones de la Xunta con la que justifican directamente los gastos. De todas formas, se llegó al acuerdo con el Concello para realizar los pagos por transferencia y se envíe nota al Concello para llevar un control de los gastos.

Una persona que fue paracaidista en el Ejército

Fuentes consultadas aseguran que cuando el denunciante entró como voluntario en la agrupación en 2023, las relaciones eran muy buenas y el presidente de entonces aceptó lo que él pedía, como el hecho de informar de que debido a que tenía una mano dañada en un accidente, no podía hacer labores él sólo. Pero eso acabó, incluso hay voluntarios que aseguran que no llamaban al presidente porque el denunciante se lo prohibía. Otras fuentes apuntan que le habían ofrecido la presidencia pero él la rechazó en vista de cómo estaba la agrupación y que su abogado le dijo que tenía que actuar por otra vía y denunciar. Rechazó que hubiera actuado dolido al no haber sido elegido presidente, pese a que se había reunido con la alcaldesa con la presencia de otros voluntarios para trasladar lo que estaba ocurriendo en la agrupación y que había que retirar al presidente.Pero esos voluntarios apoyaron al final a Mónica Chaves como presidenta.El voluntario que ha denunciado siempre ha defendido que es una persona preparada, con más formación que los directivos actuales, que, sin embargo ponen en duda toda su trayectoria profesional, como su procedencia como paracaidista del ejército. Contra esto, él insistió en que la actividad en el Ejército no se puede poner en duda, que entró en el Ejército en 1991, curso 583, estuvo dos meses en la base de Murcia,de ahí pasó a Alcalá y fue guardia civil paracaidista, realizó maniobras en el País Vasco buscando zulos de ETA. Ahora es socorrista.