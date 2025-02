O talento regueifeiro de Moaña

O reto «21 días en galego» que este ano suma a uns 1.600 estudantes de todo Moaña, remata este domingo. Onte se celebrou unha das principais actividades paralelas coa intención de que os rapaces se desenvolvan mellor na lingua propia.

En concreto, o alumnado de 5º de Primaria que participu nos obradoiros de poesía improvisada amosaron onte, no auditorio de Quintela, o seu talento á hora de compoñer regueifas en galego. Foi o cuarto encontro para fomentar a oralidade en galego nun contexto informal. Os coñecidos regueifeiros Luís O Caruncho e Pinto d´Herbón foron os encargados de conducir o encontro.

Os alumnos interviron en quendas regueifando mentras os seus comepañeiros e mestres animaban dende as bancadas do público, segundo explica a concelleira Dolores Chapela. Foi un encontro sen gañadores individuais «pois gañamos todos no uso da lingua galega». Cada colexio participante levou un roscón de premio.

Os alumnos de 3º de Primaria en adiante que completen este reto de falar durante 21 días en galego serán agasallados cun concerto do grupo Alana, que mestura os ritmos da música tradicional galega con pop ou electrónica. Actuará o mércores 26 de febreiro ás 11.00 horas na praza do Concello.