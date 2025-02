Un intermedio entre ensayo y ensayo.

Uxía Senlle se sabe rodear de buenos músicos y, por lo que parece, también elegir un local de ensayo en una zona privilegiada ubicada en O Hío, en Cangas. Ahí está, a su lado y a la izquierda, Pablo Novoa,músico de culto y miembro de la primera formación del mítico grupo vigués Golpes Bajos.

Sensacionalismo de unos inconsciencia de otros

Vamos a hablar un poco claro. Pretender hacernos dejar de sensacionalistas y hacer creer a la opinión pública que ella no rompió nunca un plato en política es, como poco, muy atrevido. Marcela Rial presentó la dimisión de su cargo de secretaria de Política Local cuando ella quiso. Y ella quiso que fuese el martes pasado; apenas una semana después de que se diera a conocer la detención del secretario xeral del PSdeG PSOE de Cangas, con el que está en desacuerdo. Si no quisieran que se hablar de crisis y que no se relacionara su marcha con el caso de Eugenio González, pues haber esperado más tiempo. Ella es la que elige la fecha, ella es la que es sensacionalista en su decisión, no quien la hace pública. Y está en todo su derecho, que conste, tanto a discrepar con el secretario xeral, como a dimitir de su cargo. Pero no a culpar a los demás de haber abierto una crisis, en la que llueve sobre mojado; en la que ya hay lodo. En política se miden los tiempos y quien no lo hace, o dice que no lo hace es un inconsciente o una inconsciente.

.