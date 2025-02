Las historias que no cuentan los fríos números de la inmigración

Ibrahima Diallo se muestra feliz en Bueu. «Me marché de Guinea porque el exmarido de la segunda mujer de mi padre mandó varios hombres a amenazar a mi familia y mataron a mi hermano. Aquí soy feliz porque nadie me amenaza», explica. En Bueu asegura que se siente a gusto porque ha podido retomar su formación. «Yo trabajaba como mecánico y ahora estoy en Vigo en un curso de automoción. Sí que me cuesta un poco con el idioma, pero al final los profesores explican muy bien y las cosas no son tan distintas», cuenta Ibrahima.

Ibrahima no ha tardado mucho en integrarse y buena prueba de ello es que este fin de semana salió con el Club Corredoiras a realizar deporte. Una buena carrera por los montes de Bueu, con parada en la Cruz de Ermelo. Un esfuerzo que no fue nada comparado con su travesía hasta llegar a Canarias. «Fue una semana en el mar, al final nos tuvo que ayudar un barco de Salvamento Marítimo para llegar a puerto», relata. Desde entonces ha pasado por El Hierro, Tenerife, Mérida, Mondariz y ahora Bueu. «Aquí me gusta mucho el mar y la playa», dice.