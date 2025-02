La fórmula de los inquilinos okupa llega a Cangas

Prefiere guardar su identidad. Sabe que puede haber represalias por parte de sus inquilinos contra los que presentó una denuncia de desahucio en los juzgados de Cangas. «Es que se las sabe todas», apunta la propietaria de una casa en a Madalena, en Cangas, que tiene dividida en tres partes y que alquiló una a un familia compuesta por un matrimonio, dos menores y una abuela. Se trata de un duplex de 4 habitaciones y dos baños. «Ahora mismo estoy desesperada. No sé qué hacer, es una sinvergüencería todo». La mujer recuerda que todo empezó cuando, con la intención de acabar de liquidar lo poco que tenía de hipoteca sobre la casa, se planteó alquilar una parte, puso un anuncio y la mencionada familia enseguida se mostró interesada. Reconoce que no miró antecedentes como inquilinos de las personas con las que firmó el contrato de alquiler.

«Simplemente hablé con un cabeza de familia. Me enseñó una documentación en la que constaba que cobraba una pensión por incapacidad de 1.800 euros al mes. Me dijo que la familia estaba compuesta por él, su mujer, su suegra , dos menores y que tenían un perro. La verdad, es que llegamos a un acuerdo y que el precio era de 400 euros al mes».

La propietaria del inmueble manifiesta que muy pronto comenzaron los problemas. Primero consideraron que los dos primeros meses ya los habían pagado, porque era lo que habían entregado de fianza. Ella trató de convencerlos de que una cosa es la fianza y otra el alquiler. Relata que durante un tiempo recibió el alquiler, aunque los recibos de la luz los pagaban a su manera. «Me decían que solo pagaban lo que figura en el recibo como gasto real de consumo de electricidad, que el resto lo tenía que hacer frente yo. Algo inconcebible. La verdad, es que supe un día después de haber entregado las llaves a quienes había metido en la casa. Alertaron a mi madre de lo que habían hecho en una vivienda de Nazaret, que el piso quedó destrozado y que habían sido denunciados. Pero ya era tarde». La propietaria de la vivienda manifiesta que la decisión que colmó el vaso fue cuando los inquilinos le comunicaron que como faltaba ya un año para acabar el contrato (habían firmado por cinco e iban por el cuarto) pues habían tomado la decisión de no pagar este año. «Y así lo están haciendo. Por eso decidí contratar a un abogado y presentar una denuncia de desahucio que espero que prospere lo más rápido posible».

Hace hincapié en cómo está la vivienda ahora mismo. Dice que tuvo oportunidad de cuando la Guardia Civil tuvo que entrar porque estaban utilizando el paso interior de la vivienda al que no tenían derecho. «Allí tenían pájaros, conejos... También me enviaron un video donde se pueden apreciar los daños. Es una lucha constante. Se aprovechan del sistema y con eso de que pueden entrar en la categoría de vulnerables, pues les vale para todo. Al final pagan justos por pecadores. Es que no te quedan ninguna ganas de volver a alquilar la casa. O cambian mucho las leyes o tal y como estamos va a ser muy difícil que los dueños se animen a alquilar sus casas, si no hay garantías suficientes».

Fue la primera experiencia como arrendadora y no le quedan más ganas de repetir. Es cierto que ella habla de su experiencia como una propietaria de una casa que compró gracias a una hipoteca, no es una persona que hubiese comprado para alquilar. No era su objetivo. No estamos hablando de grandes tenedores de viviendas, sino de pequeños propietarios que se queja de una situación que consideran injusta y que está colmando los juzgados de España y también de Cangas.

Según varios letrados el número de casos por desahucios por impago creció últimamente en O Morrazo y todos tienen un perfil muy parecido al que comenta esta mujer de Cangas, con casa en A Madalena. Afirma que su abogado le puso el plazo de un año para recuperar su vivienda, que era lo que se estaba tardando últimamente. «Es que es el colmo. Se apropian de tu casa y no puedes hacer nada. Yo no tengo porque mantener a una familia, aunque se la considere vulnerable, tendrán que ser las administraciones públicas. Y lo peor es que tenga que estar preocupada por la reacción contra mi de unos inquilinos que no pagan».