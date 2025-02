¿En dónde murió Fadoua Akkar?

¿Por qué, si trascendió que la autopsia de Fadoua Akkar, de 41 años, confirmó que murió ahogada y que en el informe del forense no se identificaba ningún golpe en su cuerpo, se sigue manteniendo en prisión al moañés Antonio C.T., de 47 años, que ingresó en A Lama en octubre de 2024 investigado por un delito de homicidio por la muerte de la que era su pareja sentimental? Hasta en dos ocasiones su abogado, el vigués Guillermo Presa, pidió su libertad provisional, pero en ninguno de los casos fue aceptada. En la primera ocasión el 31 de octubre por la Audiencia Provincial contra el auto de prisión del Juzgado número 3 de Cangas y en la segunda, de 8 de noviembre, rechazando el recurso de apelación presentado contra el auto del Juzgado número 3 de Pontevedra, que se hizo cargo de la instrucción, al no variar las circunstancias que no eran otras que riesgo de reiteración delictiva, riesgo de destrucción de pruebas y posibilidad de sustración a la acción de la justicia.

De nada han servido los argumentos de su abogado que ya defendió al moañés en un anterior juicio en 2014 por el que fue condenado por lesiones graves a la que era su pareja sentimental de entonces, a la que intentó asfixiar pero a la que salvó la vida al llamar él mismo al 061, a la pena de dos años de prisión y 6 de alejamiento, además de a una multa económica que no llegó a pagar en su totalidad por lo que cumplió prisión.

Fuentes consultadas aseguran que la Guardia Civil sigue con la investigación de cómo sucedió la muerte y un equipo especializado de Tráfico elabora un informe con las huellas que hubieran quedado en el Passat de color gris que Antonio C.T. conducía en la madrugada del 5 de octubre y en el que iba la mujer de origen marroquí y pareja sentimental Fadoua Akkar que él precipitó al mar desde el paseo peatonal de Domaio, frente al club de jubilados, después de realizar un trompo cerca del muelle y ser visto por los bateeiros que faenaban a esa hora de la madrugada.

El equipo de investigación habría encontrado algún indicio que lleve a sospechar de que la mujer pudo llegar a Domaio ya muerta. Por eso que las fuentes consultadas ven probable que detrás de esto esté el hecho de que no se le conceda la libertad provisional bajo fianza. Hay que recordar que el conductor del vehículo todoterreno que provocó un accidente mortal el verano pasado en el centro urbano de Cangas en el que murió el marinero Miguel Paredes Pereira «Michi», de 36 años, fue puesto en libertad al poco tiempo de su ingreso en prisión, tras declarar en el Juzgado de Cangas, aunque con el pago de una fianza y la prohibición de residir en Cangas.

De ser una simple muerte en accidente de tráfico, el vecino de Moaña hubiera tenido más fácil el acceso a la libertad provisional. Por el momento, la muerte de Fadoua Akkar está recogida entre los 94 feminicidios y asesinatos que constan en feminicios.net, una plataforma de la es titular la asociación feminista La Sur, como puente y espacio de conexión entre la socieda civil, la academia y las instituciones públicas.Está clasificado como feminicidio íntimo, que es cuando ocurre por una pareja o expareja (no en el seno familiar), que la cifra es oficial y hacen un relato de lo sucedido sobre la base de informaciones publicadas.