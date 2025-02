A Morada exige a Concello y Millo Corvo un canon por el uso del recinto festivo de Meiro

La Asociación de Veciños A Morada renovó su junta directiva este mismo mes de febrero y la primera decisión de los nuevos responsables es cuanto menos curiosa: reclamar el pago de un canon de 50 euros diarios a los «axentes externos» que pretendan organizar actividades en la explanada de A Morada, un espacio de titularidad vecinal. Una decisión que afecta al Concello de Bueu y a la Asociación Cultural Meiro, que organiza el popular Encontro Degustación do Millo Corvo y que tiene la consideración de Festa de Interese Turístico de Galicia.

El nuevo presidente de la asociación vecinal es el exconcejal del PP y actualmente edil no adscrito en el Concello de Bueu, Daniel Chapela, que fue elegido en una asamblea celebrada el sábado 1 de febrero en la Casa da Aldea de Meiro. Unos días después, el miércoles 5 de febrero, presentó un escrito a través del Rexistro Xeral del Concello en el que comunica al consistorio que de ahora en adelante que «todas aquelas actividades que non se realicen en colaboración co ente [la Asociación A Morada] por parte de axentes externos precisará ser solicitado con 15 días de antelación á Presidencia e o pago de 50 euros diarios durante a súa ocupación». La Asociación Cultural Meiro recibió un escrito con el mismo contenido.

De momento ninguna de las dos partes aludidas se ha pronunciado y se muestran cautas, a la espera de mantener una reunión esta misma semana para analizar el comunicado recibido por parte de la Asociación Veciñal A Morada.

El recinto está situado por debajo de la Casa da Aldea de Meiro. / Gonzalo Núñez

La explanada en la que se realizan actividades como el Encontro Degustación do Millo Corvo está situada por debajo de la Casa da Aldea de Meiro. Se trata un terreno que se compró y acondicionó con aportaciones y donaciones vecinales. Hasta la fecha no hay constancia de que previamente se reclamase un pago de estas características a ningún evento celebrado en este recinto.

Un evento de "singularidade manifesta", según la Xunta de Galicia

La organización del Encontro Degustación do Millo Corvo corresponde a la Asociación Cultural Meiro y al Concello de Bueu. Este año llega a su vigésimoquinta edición y su celebración está prevista para los días 4, 5 y 6 de abril.

El Millo Corvo fue el primer evento celebrado en Bueu en conseguir la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia, un reconocimiento aprobado por la Xunta de Galicia en el año 2009. En su concesión se tuvo en cuenta la «singularidade manifesta» de una cita que aúna tradición, gastronomía y recuperación etnográfica.

La Asociación Veciñal A Morada renovó su junta directiva en una asamblea general celebrada el sábado 1 de febrero. Durante los últimos meses el colectivo estaba dirigido por una junta gestora encabezada por Pablo Portela, que fue presidente del colectivo vecinal durante años. A este proceso de renovación solo se presentó la candidatura del concejal Daniel Chapela.