Fiel a sus costumbres, Teresa Portela nos atiende después de cumplir con su entrenamiento habitual en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra (CGTD). La canguesa afincada en O Grove explica que después de más de 25 años yendo a las instalaciones capitalinas, el CGTD es un lugar ideal para mantenerse en plena forma para toda una deportista de élite como es ella.

La mayoría de los nuevos comendadores del Cocido de Lalín confiesa sentirse gratamente sorprendidos por su elección. ¿Es su caso o ya se lo esperaba?

Pues, no me lo esperaba para nada, la verdad. Entonces, tengo que decir que estoy sorprendida y al mismo tiempo muy agradecida de que se acordasen de mí para algo con tanto prestigio como es la Feira do Cocido de Lalín.

¿Es de las que se acerca a la capital dezana para cumplir con el ritual anual del cocido?

La verdad es que en Lalín tengo estado varias veces. Sin ir más lejos, el año pasado estuve ahí porque colaboro con la empresa de Argimiro Janeiro y me tuve que desplazar para realizar una campaña y una sesión de fotografías a cargo de la empresa Bernabé. Fueron todos muy amables, la verdad.

¿Es de buen comer o la condición de deportista de élite le obliga a tomárselo con calma?

A mí me gusta lo bueno y lo gallego; o sea que me gusta mucho el cocido. Como buena gallega que soy también me gusta que podamos continuar con nuestras tradiciones y eso incluye el ser elegida como comendadora en Lalín. Como te decía antes, que en Lalín me tengan en cuenta para algo así para mí ha sido una mezcla de sorpresa, placer y orgullo. Y, sobre todo, me alegra formar parte de una iniciativa que pone en valor lo que tenemos los gallegos, en este caso el cocido. Hay que tener en cuenta que afortunadamente el cocido de Lalín no es solo conocido en Galicia, sino que ya tiene un nombre en el resto de España y me atrevería a decir que incluso fuera.

No sé si sabe que el hecho de formar parte de la Encomenda do Cocido la obliga a comer un cocido de Lalín una vez al año.

Algo leí, la verdad. Desde luego, lo intentaré. Al final, para mí la alimentación es algo muy importante como deportista de élite pero esto es como todo. Al final, un día te puedes saltar todas las reglas porque evidentemente no hace daño. Es más, diría que es hasta recomendable. Sí que es verdad que como no podía ser de otra forma, la alimentación la tengo muy en cuanto. Lo de comer un cocido al menos una vez al año es posible porque aunque te salgas un poquito de la norma no pasa nada

. Con tanto ajetreo, ¿le que da tiempo para poder cocinar? ¿Qué tal le sale el cocido cuando se pone a trabajar entre pucheros?

Bueno, me gusta cocinar, sí claro. Pero, así como en el deporte bajo presión habitualmente funciono bien, yo en cuanto a la cocina bajo presión no tanto. Yo para mi casa. Los míos sí y si sale mal, ahí queda en casa. Sí me gusta cocinar y al final no me queda otra, ¿sabes

? Y en cuanto a lo de hacer cocido en casa, sí lo hago pero, después, entiendo yo que cada uno tiene se manera particular de prepararlo. Esa es una de las grandes virtudes que para mí tiene este plato tan emblemático porque permite toques personales en cada casa. A mí me gusta, por ejemplo, cocinarlo como lo hace mi madre y pienso que como yo habrá mucha gente que también se apoye en la receta familiar de toda la vida para ello.

Y eso que usted de puerto de mar, donde el pescado siempre tiene algo de ventaja...

En Cangas, como en toda casa de gallego, al llegar el tiempo de invierno lo que pide los domingos es un buen cocido. Es un plato que lo asocio con domingos fríos y el plan perfecto: cocido, película, manta y sofá. Y eso que también hay gente que incluso es capaz de comerlo en verano. Aquí en las Rías Baixas somos más de marisquito en verano

¿Alguna competición a la vista a estas alturas del año?

Los años después de los Juegos Olímpicos suelen estar ocupados con elecciones de ámbito nacional o así. Son por lo tanto años muy complicados y este en concreto toda vía más complicado y más atípico de lo normal porque no hay presidente de la Federación Española de Piragüismo, tampoco hay equipo nacional femenino, y está todo parado. Ahora mismo estamos inmersos en un auténtico caos. Yo sigo manteniendo activa y a la espera de que todo se aclare.