Francisco Rodríguez fala hoxe sobre Castelao en Cangas

O BNG de O Morrazo organiza un coloquio co que foi líder da UPG e deputado en Madrid, Franscisco Rodríguez. O coloquio versará arredor da figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, con motivo do 75 aniversario do seu nacemento. O acto terá lugar hoxe no salón de plenos do Concello de Cangas ás 19.00 horas, no que interverá Francisco Rodríguez cunha ponencia e despois tería lugar o coloquio. Cun amplo programa de actos, o BNG e a FGS están a poñer o foco na traxectoria do que consideran «unha das principais figuras da nosa historia, fundamental para entender o nacionalismo de hoxe. Distintas personalidades coñecedoras da figura de Castelao, como o mencionado Francisco Rodríguez, Pilar García Negro, Marta Dacosta ou Xan Carlos Garrido, participan no ciclo de conferencias que se desenvolve ao longo de todo o país xunto con outras iniciativas».