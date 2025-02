El Concello contratará a una empresa para fijar los nuevos núcleos urbanos del municipio

El gobierno local trabaja de forma denodada para que no tenga problemas para controlar el tráfico en la zona rural de Cangas durante la época estival. Hay que recordar que el año pasado la Policía Local se negó a realizar esta labor por considerar que se trataba de una competencia exclusiva de la Guardia Civil, sin embargo la labor sí que fuer realizada en años anteriores mediante un convenio entrre Concello de Cangas y Subdelegación del Gobierno que la Abogacía del Estado lo calificó de ilegal.

Ayer, una representación del gobierno local de Cangas, con la alcaldesa, Araceli Gestido, al frente, además del concejal de Urbanismo, el también nacionalista Antón Iglesias, y el jefe de la Policía Local de Cangas, Anxo Gallego, acudieron a una reunión con la Jefatura Provincial de Tráfico con el fin de establecer nuevos núcleos urbanos.

Tras la misma, el gobierno local concluyó que iba a contratar a una empresa para preparar la planimetría y remitirla después a la Abogacía del Estado. La intención es que este verano puedan colaborar en el control de tráfico en las playas de Cangas la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico.

La empresa trabajará en colaboración con el arquitecto municipal de Cangas para determinar esos nuevos núcleos y a partir de ahí señalizarlos. Sería a partir de ahí cuando la Policía Local tendría competencias en esta materia. Comenta la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que la definición de núcleo urbano para el Estado está muy influenciado por el modelo castellano, donde hay poca dispersión de la población, al contrario que en Galicia.

La regidora local se ocupó de mencionar que el gobierno, en este trabajo, no pretende ser temerario y que no se van a incluir vías interurbanas.

En el fondo de todas estas conversaciones con Tráfico y de todo el trabajo que se pretende llevar a cabo con la empresa que se contrata late el control del tráfico en los accesos a playas. La propia Araceli Gestido sabe que es muy difícil solucionarlo, que lo más que se puede hacer es reducirlo. También se llegó de Pontevedra con la idea de que hay que cambiar la ordenanza de la grúa y subir la tasa. Desde Tráfico se trasladó que Cangas no tenía una tasa alta, que más bien era de las más pequeñas de la provincia. Y es que emplear más la grúa es otra forma que se sugiere para controlar y ordenar el tráfico durante en verano en las zonas de O Hío y Aldán. Hay, dentro del gobierno, que piensa que mejor que la grúa es la compra de cepos. Lo que se quiere es llegar al verano con todo definido, para que Guardia Civil y Policía Local de Cangas puedan colaborar y que no suceda lo del año pasado, que sembró bastante el desconcierto y que no se atendió el rural como merecía el problema de tráfico que se planteó.