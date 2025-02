AV reclama cambios nas bases dos «Premios da Cultura 2025»

As bases dos premios Xohan de Cangas e Ignacio Cerviño, que se entregarán na Festa da Cultura o 17 de maio, non convencen a Alternativa dos Veciños (AV), que vén de presentar alegacións no Concello para que se impida aos membros do xurado presentar candidaturas no momento da súa constitución.

A súa concelleira, Victoria Portas, expón que con data 1 de febreiro publicáronse as bases dos «Premios da Cultura 2025» e que, tras unha análise detallada, «detectouse un posible conflito de interese» no punto 2, último parágrafo, que establece que «os membros do xurado poderán presentar candidaturas no propio intre de constitución do mesmo». Considera que esta disposición «podería comprometer a imparcialidade do proceso de selección, dado que os membros do xurado, que deben actuar con obxectividade, poderían influír na inclusión de determinadas candidaturas», e que debe descartarse esta posibilidade.

Tamén alega que, «en aras de garantir a máxima transparencia e imparcialidade na concesión dos premios», se realice a modificación do citado parágrafo, suprimindo a posibilidade de que os membros do xurado presenten candidaturas unha vez constituído o mesmo. «Ou, en todo caso, que o poderán facer soamente naquel premio que non recibira candidatura ningunha», suliña Victoria Portas.