El PP se ofrece para «devolver a dignidade» a Cangas, un «buraco negro de escándalos»

El PP de Galicia ha desplegado toda su artillería pesada para atacar al gobierno de Cangas por haber convertido el municipio en «un buraco negro de escándalos», el último la detención del edil de Deportes, Eugenio González (PSOE), al que investiga la Guardia Civil en relación con un caso de usurpación de identidad y tráfico de influencias. En ello incidieron ayer la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y el presidente provincial, Luis López, que reprocharon al tripartito cangués de «estar manchando o nome de Cangas», y se ofrecen como alternativa para recuperar el buen rumbo: «O Partido Popular será sempre a solución para devolver a dignidade, a boa política e a estabilidade a Cangas e para defender a súa imaxe e a dos seus veciños», sintetizaron junto a la diputada autonómica y portavoz en Cangas, Dolores Hermelo.

La comitiva popular justificó su visita a Cangas en que es uno de los municipios con más kilómetros de costa y, por lo tanto, más afectados por un traspaso de la gestión del litoral de Galicia que la Xunta reclama al Gobierno central, aunque este está «máis ocupado en tapar a corrupción que envolve ao PSOE e que se estende xa por todo o territorio» que en resolver este tipo de problemas. Paula Prado enumeró una serie de «tramas corruptas» de alcance estatal y añadió la reciente detención del concejal de Cangas. «Unha detención da que aínda non escoitamos ningunha explicación do seu xefe de filas, o señor Besteiro», y ante la que «a alcaldesa nacionalista de Cangas [Araceli Gestido] garda o mesmo silencio que a señora [Ana] Pontón» ante los supuestos casos de corrupción que afronta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dirigentes del Partido Popular en su recorrido de ayer por el litoral de Cangas. / G.Núñez

La «número 2» de los populares gallegos exige a los dirigentes del PSOE y BNG «que dean explicacións sobre este caso e que tomen as accións pertinentes», pues en casos como este «non hai cabida para o silencio nin a indiferenza». Y el presidente provincial empleó argumentos similares para criticar la situación municipal: «Cangas xa era noticia polas liortas do seu goberno tripartito, pero agora, ademais, o é tamén por ser un buraco negro de escándalos», aseguró, citando también la «dimisión forzosa» de la edila Iria Malvido en agosto y otros hechos que «repercuten moi negativamente» en la estabilidad política y «abochornan aos veciños» del municipio morracense.

Una gestora se encargará de renovar la agrupación local

Con respecto a la renovación de la ejecutiva local del PP, tras la renuncia de José Enrique Sotelo a seguir presidiendo el partido en Cangas, Luis López repitió que se va a nombrar una gestora encargada de guiar el proceso, aunque no precisó los plazos porque prima encontrar la persona idónea, que sería también candidata a la alcaldía. «O importante é acertar, e non tanto os prazos». También expresó su convicción de que no hay divisiones internas, sino «unidade», al margen de las discrepancias que son propias de todo proyecto político y que el partido resuelve de puertas adentro.

El PSOE alega para sostener el dominio público en O Con

El PSOE de Moaña ha presentado alegaciones ante Costas del Estado en relación con la prórroga de concesión de dominio público marítimo terrestre solicitada por la pareja de Alberto Núñez Feijóo sobre una parcela próxima a la playa de O Con. Incide en la «utilidad pública» de ese espacio, un terreno de 210 m² «valioso para toda la ciudadanía de Moaña» por su potencial disfrute y aprovechamiento. La cohesión social, el respeto al medioambiente, y el bienestar vecinal son «objetivos que persigue nuestra organización y para los cuales es indispensable el retorno al dominio público» de dicho espacio.Otro argumento es la «necesidad de prolongar y restaurar el paseo existente de A Masandía», incorporando el espacio que se pretende recuperar para que todos los ciudadanos puedan «disfrutar de un acceso seguro y agradable al litoral». Además, la recuperación de este dominio público «es clave para garantizar el acceso a la costa y la creación de espacios recreativos» que beneficien a la ciudadanía, pues la playa es «un lugar de encuentro» y que contribuye al desarrollo social y económico de la localidad».También alude el PSOE al «impacto ambiental y conservación del patrimonio natural», pues el uso privado de ese espacio «puede afectar negativamente al medio ambiente y a la conservación del patrimonio natural de la costa de Moaña. Es fundamental preservar estos espacios para las futuras generaciones, asegurando su sostenibilidad y protección desde lo público». La defensa del «interés general frente al particular», por el que debe velar la administración pública, o el deseo de los moañeses de recuperar ea franja son otras razones que alega el PSOE.