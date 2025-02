El Concello pide a la Sareb que actúe y sanee el edificio okupa del caso del Rivotril

El caso del Rivotril volvió a poner de manifiesto la situación en la que se encuentran los edificios y viviendas que están okupadas en Cangas y que son focos, no solo de delincuencia, sino también de insalubridad. La mayoría de sus habitantes, como el caso que nos ocupó la semana pasada, conviven con ratas, heces de perros y gatos y útiles de consumo de drogas, además de sustancias estupefacientes, un cóctel nauseabundo y mortal, un cóctel que ya se cobró una muerte en octubre de 2023, cuando apareció en el sótano del edificio de la calle Atranco, donde entraron el pasado jueves efectivos de la Guardia Civil para detener al principal objetivo de la operación, J.M.J.J, de 59 años de edad.

La población de Cangas, tras la mencionada operación, clama ante la situación que puso al descubierto la trama del Rivotril y todos recuerdan la mujer que apareció muerta, tras varios días desaparecida, en el sótano del edificio de la calle Atranco. No entiende cómo se permite una situación de esta índole y exigen que se tapie. El Concello va a tomar las medidas que tiene de su mano, que no son muchas, ya que el edificio es de propiedad de la Sociedad Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Lo que hará es pedir al denominado «banco malo» que adopte las medidas oportunas para garantizar la salubridad del mismo, ya que en las actuales condiciones se pone en peligro la sanidad de las personas. Es una situación de okupación de un edificio, por l o que no es que la Sareb pueda actuar de la noche a la mañana. El gobierno municipal ya lo sabe, pero también sabe que puede empezar por gestionar ante los tribunales la desokupación del mismo, para después tapiar, como Abanca tapió ya en varias ocasiones en edificio de Massó.

En cierta medida, el Concello de Cangas ya actuó en el inmueble de la calle Atranco. En la actualidad carece de licencia municipal, porque la que tenía le fue retirada como consecuencia de los numerosas quejas vecinales por la presencia de jaleos en su interior y en el exterior de la misma. El edificio es conocido en todo Cangas y entre el vecindario se comenta que hay gente que evita pasar por sus inmediaciones, sobre todo de noche.

Al ser un edifico que no está terminado, ni hay vallas de protección, es la propiedad la responsable de lo que sucede en su interior, de ahí que el Concello de Cangas vaya definitivamente a exigir a la Sareb que actúe, de lo contrario será sancionado económicamente. Es obligación de la propiedad tener el edificio inacabado en condiciones de salubridad que, desde luego, ahora no presenta.

Detrás el citado inmueble de la calle Atranco andaba un empresario local, que ya había adquirido varios inmuebles en Cangas para su rehabilitación. Pero a pesar del interés, de momento, el acuerdo económico con la Sareb es imposible.

Pancarta que pide la tala del bosque de eucaliptos alrededor del geriátrico. | Gonzalo Núñez

Problemas de identificación en la campaña de limpieza de fincas para luchar con los incendios

La concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente que dirige el concejal nacionalista Antón Iglesias, remitió ya todas las notificaciones a los dueños de 14.500 fincas para su limpieza dentro de su Plan Municipal de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales. Los propietarios tienen de plazo hasta el 31 de mayo para realizar estas tareas de limpieza. Muchos ya empezaron y también muchos se encuentran con problemas de indentificación de su finca. Es decir, figuran mal inscritas en el catastro. Se dieron cuenta del error cuando acudieron a realizar los trabajos de limpieza, que se encontraron con que la finca que desde el Concello se les indicaba que tenían que limpiar no era la suya. Esto pasó en Aldán y también en Coiro. Vecinos de Aldán siguen quejándose por la tardanza de los propietarios en limpiar las fincas que rodean al geriátrico.