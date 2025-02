Ao galego dende o entroido

O reto de 21 días en galego no que participan unos 1.600 estudantes de todos os centros de Moaña chegará este domingo ao seu fin. Mentras tanto seguen desenvolvéndose as actividades paralelas que buscan dotar aos pequenos de soltura suficiente para poder falar no idioma propio en todos os eidos da súa vida.

Nos dous institutos da vila responsables da comunidade dixital Orgullo Galego explicaron aos estudantes de 2º de ESO as características dos distintos entroidos de toda Galicia, aproveitando que o sábado 1 de marzo comeza o entroido moañés e que esta é unha das celebracións máis longas e concurridas de todo o concello. Este mesmo xoves o Concello e as comparsas manteñen a última reunión para pechar o programa deste entroido e elixir á figura do pregoeiro.

Todos los alumnos de Secundaria que se sumaron ao reto dos 21 días en galego e que cheguen a este domingo cumprindo co compromiso gozarán como premio dun concerto musical do grupo Alana. Será o mércores 26 de febreiro nos Xardíns do Concello. O grupo contratado Caracterízase por achegar á musica tradicional galega a ritmos máis modernos como o pop ou a electrónica.

Regueifa

Entre as actividades arredor deste reto mañá, no centro sociocultural de Quintela, estudantes de 5º de Primaria dos distintos colexios participarán nun obradoiro de regueifa, despois da aprendizaxe sobre poesía improvisada que tiveron nos seus colexios grazas á colaboración de Luís Caruncho e Pinto d´Herbón.