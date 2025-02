Bueu e Domaio renden homenaxe a Rosalía de Castro con literatura, teatro e música

Os concellos de Bueu e Moaña teñen xa listas as súas programacións ao redor do Día de Rosalía. En Bueu haberá actividades este xoves e o vindeiro luns 24 de febreiro. Así, o xoves terá lugar a presentación do libro «Trece maneiras de mirar un almanaque», de Xosé Luís Mosquera Camba. Trátase do poemario gañador do XXVII Premio Johan Carballeira de Poesía do Concello de Bueu. O galardón, amais da dotación económica, inclúe a publicación do libro por parte de Edicións Xerais. A presentación oficial será na Biblioteca Torrente Ballester, o xoves a partir das 19.30 horas.

A biblioteca municipal tamén acollerá outra actividade o luns 24, neste caso dirixida á cativada. A partir das 17.30 horas haberá un contacontos titulado «Buscando a Rosalía», de Raquel Queizás. O espectáculo, pensado para nenos e nenas a partir de 3 anos de idade, será ás 17.30 horas.

Moaña mantén a tradición de conmemorar o Día de Rosalía no centro sociocultural que leva o nome da matriarca das letras galegas, na parroquia de Domaio. Nesta ocasión será este sábado 22 de febreiro a partir das 18.00 horas. A programación comezará coa ofrenda floral diante do busto da poetisa, coa colaboración da Asociación de Mulleres Poza da Moura e coa actuación de Manuel Carballo. Seguirá a continuación a actividade «Rosaliana», a cargo da contadora Soledad Felloza.

El teatro tomará despois o protagonismo cunha actuación do grupo teatral de Charaviscas e baixo a dirección de Lois Soaxe. A xornada rematará con música tradicional, a cargo das Cantareiras Arco da Vella, que interpretarán varias cantigas adicadas á figura de Rosalía de Castro.