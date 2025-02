Desgracia en el mar de Bueu: hoy se retoma la búsqueda del pescador que cayó de su dorna cuando regresaba a casa

«Mira que non debeu pasar por mil situacións no mar e foi a atopar a desgraza ao lado da orilla». Este era uno de los comentarios más repetidos ayer mientras se esperaban noticias. El lugar en el que Manuel Otero cayó al mar está a apenas 500 metros del puerto y es una zona arenosa, con una profundidad de entre 15 y 20 metros.

Otero era conocido como «O Sardiña», que fue el nombre de uno de sus barcos. Un sobrenombre que aludía a que era un buen nadador. «Cando era novo caiu do barco no que traballaba, que ía camiño de Cíes, e cando se deron conta el xa fora nadando de volta a Ons», recordaban ayer marineros de Bueu.

Algunos de los que trabajaron con él explicaban que a pesar de todos esos años de duro trabajo en la pesca no podía vivir sin el mar. Ya fuese como pescador de la séptima lista o como «ojeador» en un barco de Bueu. «Cando lle comentabas algo sempre dicía o mesmo: ‘E que vou facer? Non vou estar todo o día no bar’», cuentan quienes lo conocían.