Bueu pagó 134.000 euros a Portos en cuatro años y la reversión de terrenos reducirá la factura

El Concello de Bueu pagó a Portos de Galicia más de 134.000 euros en los últimos cuatro años. Una cuantía en la que se incluyen las tasas correspondientes al mercado ambulante, el cierre peatonal de los meses de verano en el centro del barrio de Banda do Río o la organización de eventos deportivos y culturales en espacios de titularidad portuaria, como el balonmano playa, las regatas de traineras o la travesía a nado entre Cabo Udra y Pescadoira. El Consello Reitor del ente público firmó la declaración de innecesariedad sobre parte de esos terrenos, que es el primer paso para su reversión al dominio público y con lo que el Concello de Bueu espera aligerar de manera importante esa factura.

El municipio forma parte de la lista inicial de ocho concellos gallegos para los que Portos de Galicia aprobó esa declaración de innecesariedad. En el caso de Bueu no se atendió íntegramente su petición, que abarcaba tres espacios: Pescadoira, Banda do Río y el entorno del Centro Social do Mar y plaza de abastos, que en total comprenden 30.500 metros cuadrados. La desafectación comprende solo los dos primeros ámbitos, mientras que los alrededores del mercado conservarán los usos portuarios debido a la proximidad de la dársena pesquera, el varadero y el vial que comunica el puerto con la lonja. Esto significa que, entre otras cosas, Bueu deberá seguir pagando a Portos por el mercado ambulante de los lunes y los jueves y el resto de actividades que se organicen en este lugar.

La reversión de la playa y paseo de Banda do Río por contra sí que supondrá un importante ahorro para las arcas municipales. Desde el año 2021 exige al Concello el pago de un canon para el cierre del centro del barrio e instalación de terrazas en el vía pública. El año pasado este concepto ascendió a casi 12.000 euros por cerrar una superficie de 600 metros cuadrados durante 76 días. Además, los hosteleros dejarán de pagar a Portos y esas tasas por ocupación de vía pública se abonarán al Concello, que tiene previsto acometer una ordenanza fiscal de terrazas. «Ata o de agora evitouse porque suporía unha dobre imposición tributaria para os hosteleiros», apuntan desde el gobierno local.

El coste del torneo de balonmano playa

También destacan las tasas que debe abonar por la celebración del torneo de balonmano playa en Banda do Río y que en 2024 supuso un coste de más de 19.000 euros para el Concello. El responsable de Facenda, Xosé Leal, explica que el ayuntamiento hizo frente a este pago, pero lo tiene recurrido. El consistorio se remite a la Lei 6/2003de taxas, prezos e exaccións reguladoras de Galicia, que prevé la exención de este pago por la ocupación de dominio público para las corporaciones públicas cuando esa actividad «non leve consigo unha utilidade económica ou, aínda existindo a dita utilidade, a utilización ou o aproveitamento entrañe as condicións ou contraprestacións para o beneficiario que anulen ou fagan irrelevante aquela».

Félix Juncal y Xosé Leal, a finales de enero, en una reunión en Santiago con el presidente de Portos, José Antonio Álvarez. / P.G.

La ley establece que es suficiente la presentación de una declaración responsable junto a la solicitud para que se aplique esta exención. No obstante, desde Bueu reprochan que Portos no dio esta opción al ayuntamiento y le remitió directamente una notificación-liquidación con las cuantías a pagar. «O Concello de Bueu pagou esas facturas, pero iso non supón o recoñecemento de que sexan debidas. Páganse para evitar intereses por mora contra o Concello», argumenta Xosé Leal.

Una reclamación previa a un recurso en los tribunales de lo contencioso-administrativo

Esta reclamación se une a otra presentada a finales de 2024 en la que el Concello le reclama al ente autonómico 25.800 euros por los trabajos de conservación y mantenimiento asumidos por la administración local en terrenos que son titularidad de Portos. Una reclamación que aún está sin contestar, pero que en caso de negativa el gobierno bipartito BNG-PSOE está dispuesto a llevar a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En todo caso el proceso para la desafectación y reversión al dominio público de los terrenos para los que se aprobó la declaración de innecesariedad portuaria solo acaba de empezar. Es un procedimiento que será largo y que deberá continuar en Madrid, en el Ministerio para la Transición Ecológica y Cambio Climático, al que está adscrito Costas del Estado.

