El PP solicita la retirada «cautelar» de las delegaciones al edil del PSOE investigado

La junta de portavoces políticos de Cangas convocada a instancias del PP para tratar de poner luz sobre el caso del concejal del PSOE Eugenio González, detenido la semana pasada por supuesto tráfico de influencias y usurpación del estado civil, fue breve y no cumplió los propósitos. Partido Popular y Alternativa dos Veciños (AV) criticaron que el gobierno local no haya sido más diligente a la hora de informarles y siga sin aportar datos, mientras que los grupos del tripartito (BNG, PSOE y EU) sostienen que lo que saben es lo que se está publicando y no pedirán la dimisión del edil ni darán otros pasos desde el ejecutivo excepto que el asunto llegue a la vía judicial. González eludió hacer declaraciones al respecto: «Nada novo que dicir».

El PP critica esa huida hacia adelante y lamenta que lo único que le importa al gobierno local es «salvar a toda costa o pacto de goberno». Incide en que el equipo liderado por la nacionalista Araceli Gestido está «asediado» por causas judiciales , y suma los «presuntos delitos e irregularidades» de este caso y del ciberataque, que investiga el juzgado a instancias de la Fiscalía. Ironiza con la «aplicación á carta» del código ético del BNG y solicita la retirada «cautelar» de las delegaciones al edil de Deportes investigado por la Guardia Civil, a la espera de que se aclaren posibles responsabilidades.

O único que lle importa é salvar a toda costa o pacto de goberno»

A la reunión celebrada ayer a mediodía en el consistorio asistieron la alcaldesa, Araceli Gestido , y los portavoces del PP (Dolores Hermelo), BNG (Antón Iglesias), PSOE (Sagrario Martínez), AV (Victoria Portas) y EU (Aurora Prieto). La oposición demandó explicaciones al gobierno local , del que critica su oscurantismo una semana después de producirse la detención de Eugenio González, y el equipo de gobierno repite que no sabe más de lo que ya está publicando la prensa.

Un senador do PP por designación autonómica [José Manuel Baltar] non ten que dimitir despois de ser condenado, pero un concelleiro do PSOE de Cangas que só está sendo investigado pola Garda Civil si ten que dimitir?».

El vocero del BNG reprochó a los populares que defiendan que su «senador por designación autonómica [José Manuel Baltar] non ten que dimitir despois de ser condenado, pero un concelleiro do PSOE de Cangas que só está sendo investigado pola Garda Civil si ten que dimitir». Por lo demás, la junta de portavoces de ayer fue «unha perda de tempo», remachó Antón Iglesias, opinión que compartieron otros miembros del equipo de gobierno porque consideran que no hay que decir a la espera de la investigación.

"Pouco podemos facer. Non temos máis que o que lemos na prensa. Teremos que ler os periódicos", se resigna Victoria Portas

La edila de AV, Victoria Portas, reprocha que se les convoque a una junta de portavoces «un día laborable á 12 da mañán para non dicirnos nada», más que mientras no se abra juicio oral el edil implicado no va a dimitir. Además, cree que la cita llega tarde, una semana después de conocerse los hechos, y cuando el próximo lunes ya hay otra reunión de portavoces «oficial». AV aguardará a disponer de «información veraz e xustificada», que pedirá a las partes implicadas, antes de tomar una decisión al respecto. «Mentres, pouco podemos facer. Non temos máis que o que lemos na prensa. Teremos que ler os periódicos», ironiza.