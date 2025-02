Cartas de amor en tempos de cólera

Ana Paz Abalo (categoría A), Sara Calvar Bamio (B) e Ariadna Gil Fernández (C) son as gañadoras do 22º certame de cartas de amor convocado polo Concello de Cangas, ao que se presentaron 172 traballos. Unha participación «súper exitosa», segundo destacan os promotores, que fan fincapé na variada procedencia das misivas, chegadas desde diferentes lugares de Galicia e mesmo algunha «de terras ultramariñas».

Na categoría A tamén houbo accésit para Thiago Resille, Patricia Alejandra González e Luciana Romero. Na B, o 2º e 3º foron para Carla Reboreda e Antón Carballo, con accésit para Sara Refojos. Na C tamén foron premiadas Cristina Magdaleno e Silvia Quijeiro, con accésit para Pepe Blanco, Eric Otero e Francisco Borja Soliño. Ademais de diplomas, as persoas distinguidas recibiron premios en metálico e noites de estancia en casas rurais, nun acto que se celebrou onte pola tarde no salón de plenos, coincidindo coa festividade de San Valentín.