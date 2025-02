El gobierno mantendrá su apoyo al edil de Deportes en la junta de portavoces

El gobierno tripartito de Cangas quiere dar transparencia a la oposición sobre la situación del edil de Deportes, Eugenio González, que el miércoles de la semana pasada fue detenido y puesto en libertad por la Guardia Civil en relación a una denuncia de una vecina, en trámites de divorcio de su marido, por una solicitud de baja de un vado a petición del marido por el que el edil está investigado por tráfico de influencias y suplantación de estado civil. El vado estaría a nombre de la mujer. El gobierno ha respondido a la petición de los dos grupos de la oposición PP y AV de tener acceso al expediente y recibir explicaciones de lo acontecido y sobre la situación, por eso que hoy reúne la junta de portavoces, a las 12:00, a la que también acudirá Aurora Prieto, como edil de gobierno de IU, y que nunca lo hace porque cedió la portavocía del grupo mixto -los que tiene sólo un edil en la corporación- a la concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas.

Por el momento, no hay discordancia entre los grupos de gobierno respecto al apoyo a la continuidad de Eugenio González mientrasno concluya la investigación policial y judicial. Aurora Prieto asegura que IU no va pedir la dimisión, el BNG tampoco y dentro del partido socialista hay apoyo. En la junta se hablará del expediente de solicitud de baja del vado, del que se asegura que la oposición ya ha tenido acceso, y en el que consta el nombre y el correo del edil socialista, pero la baja, presentada en 2023 cuando González no estaba en el gobierno, no se tramitó, entre otras cosas porque nunca se depositó la placa en el Concello, que es un paso obligado. La Guardia Civil había solicitado información al Concello sobre esta solicitud hace un mes, aunque en el seno del PSOE no se supo que se investigaba hasta el mismo día de la detención del edil, en un caso en el que hay otras dos personas investigadas: un funcionario municipal y el propio exmarido de la denunciante. Eugenio González por su parte sigue ejerciendo con normalidad como concejal.

Pero es cierto que los apoyos pueden cambiar, aunque ayer el gobierno local se mantenía firme en la postura de respetar los estatutos de sus partidos y de seguir manteniendo el apoyo a González mientras no se abra un proceso judicial. En ese momento, en el caso del BNG se aplicaría el código ético del partido por higiene democrática y respeto a los vecinos. Tras esta junta de portavoces, el gobierno reunirá la comisión del pacto, aunque todavía está sin fecha.