Chapela pide un aumento de 10.000 euros para el Corpus

El concejal no adscrito del Concello de Bueu pide al gobierno local que incluya en los próximos presupuestos municipales una partida con un aumento de 10.000 euros para la organización del Corpus Christi. El edil defiende que ese dinero debería destinarse a los colectivos que organizan el Corpus y a los que acuden los vecinos para preparar o buscar materiales o consultarles los huecos libres para la elaboración de alfombras.

Daniel Chapela subraya que en Bueu y Cela existen varios colectivos formales e informales que se encargan de la organización del trabajo y pide que se establezcan «uns criterios obxectivos para repartir os fondos a traves de subvencións nominativas, de xeitos que eses colectivos sepan que cantidade van percibir».

El concejal exige que las alfombras de Cela «teñan sempre unha colaboración do Concello igual ca as de Bueu». Asegura que la parroquia está «discriminada» y defiende que «a veciñanza de Cela ten o mesmo dereitro que a de Bueu a ter colaboración económica e de material no Corpus».