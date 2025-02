Cangas sae hoxe co galego á rúa cunha mesa e contacontos

O goberno de Cangas está moi implicado na promoción do galego e a través da Plataforma Queremos Galego Cangas realiza actos para promocionar a manifestación nacional que sairá da Alameda de Santiago, o 23 de febreiro ás 12 horas. A plataforma anima ós veciños a participar nas actividades programadas para hoxe e alude os datos publicados polo IGE en outubre pasado que puso en alerta ao pobo de Cangas: «Os ataques por parte da Xunta ao idioma natural desta terra dende que volveu o PP a gobernar no 2009 conseguiron que por primeira vez na nosa historia o noso idioma non sexa o máis falado na seu propio país». Un 53,6% da poboación de entre 5 e 14 anos e un 43% da faixa de entre 15 e 29 afirma expresarse sempre en español. Por iso que desde a Plataforma de Cangas vaise defender a cultura «con uñas e dentes».

Hoxé, aproveitando a celebración do mercadillo, vaise montar unha mesa informativa para animar a cidadanía a participar na manifestación promocionando dous autobuses gratuitos para que a xente que non dispón de transporte poda acudir. Para os máis novos, organiza ás 18:00 horas o contacontos Codia e Miolo.Unha tarde chea de risas, troula e galeguismo. Será nas inmediacións do parque da alameda nova e se o tempo non acompaña, farase na planta baixa do Concello. Tamén nos Xardíns de Andrea, a mesma hora, haberá unha sesión de música de Dj Otero para a mocidade.. En caso de choiva será no Jato de Mar.