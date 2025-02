Bueu lleva a pleno el cambio para permitir perros y hogueras en playas

Un año después de que el Concello de Bueu anunciase su intención de modificar la ordenanza de playas para autorizar, con restricciones, el acceso de animales domésticos y la celebración de hogueras el expediente está listo para llevarse al pleno del mes de marzo. Será la aprobación inicial, a la que seguirá un periodo de exposición pública y, en el caso de haber alegaciones, volvería a pleno para su aprobación definitiva. El objetivo de la Concellería de Promoción Económica e Turismo es que este cambio esté aprobado y en vigor este mismo verano.

La actual ordenanza no permite el acceso con perros ni animales de compañía a las playas de Bueu en ningún momento del año, ni siquiera durante los meses de invierno. Con la modificación que se propone los dueños de mascotas podrán acceder a los arenales del municipio sin ningún tipo de restricción en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre y el 14 de junio. Durante los meses estivales sí que habrá limitaciones: el acceso y el baño de los animales en las playas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre estará permitido solo entre las 21.00 y las 8.00 horas. Aún habrá otra restricción porque las playas con bandera azul quedan excluidas de este permiso. Así, durante el verano las mascotas no podrán acceder en ningún horario a los arenales con bandera azul. Este año, si Adeac acepta íntegramente la candidatura presentada por el Concello de Bueu, serían Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon.

La modificación también puntualiza que los perros guía que acompañen a personas invidentes están exentos de cualquier restricción. Y en todo caso y con independencia de la época del año los propietarios están obligados a recoger los excrementos.

El segundo cambio afecta a la prohibición de realizar hogueras en las playas, un impedimento que en la actualidad es total en todas las playas. La concejala de Turismo, Silvia Carballo, apunta que el nuevo redactado incluirá un añadido en el que se especifica que habrá excepciones «naquelas datas que por especial significación se autoricen expresamente por parte do Concello de Bueu ou polos organismos competentes». Básicamente se trata de autorizar las tradicionales «cacharelas» de San Juan y San Pedro o la quema del Paxaro do Mal Agoiro, que marca el final del Entroido de Bueu. En este caso no habrá distinción entre playas de bandera azul y aquellas que no tengan este distintivo.

Estos cambios pretenden adaptarse a la realidad actual y al mismo tiempo favorecer una mejor convivencia en las playas. Precisamente en aras a esa convivencia Silvia Carballo descarta de manera tajante declarar una playa en exclusiva para acudir con mascotas, tal como existen en otros municipios. «Iso non sería xusto cos veciños que vivan nas inmediacións da praia que se elixa para ese fin porque ao mellor non teñen a posibilidade de desprazarse a outro areal», argumenta la concejala de Promoción Ecónomica e Turismo.