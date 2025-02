Vecinos de O Hío no van a parar para la reapertura del consultorio

Los vecinos de O Hío trasladaron en la mañana de este jueves su reivindicación de reapertura del consultorio de la parroquia a Vigo, en donde se concentraron delante del edificio de la Xunta durante cerca de una hora, con pancartas alusivas en las que se podían leer "Parroquia do Hío en loita ¡¡Centro de saúde xa!!; "Compromiso sen cumprir. Centro de Saúde de Aldán-O Hío" y "Calidade sanitaria no rural. Médico para O Hío xa". Los colectivos vecinales llevan desde hace dos años con concentraciones los sábados cada quince días delante del consultorio para pedir su reapertura, pese a que la Xunta ya confirmó en octubre pasado al Concello el cierre definitivo del servicio, trasladando el médico a Aldán, si bien tanto ellos como desde el gobierno local se niegan al cierre. No quieren recuperar un local, como pretende el Sergas, sino el médico y que para eso hace un siglo crearon entre todos la Casa da Unión, para tener un médico.

Cerca de un centenar de personas acudieron a la protesta de esta mañana. Llenaron un autobús y también hubo personas que se desplazaron en barco. Entre los participantes estaban miembros de los tres grupos del gobierno tripartito de Cangas: la alcaldesa Araceli Gestido y Antón Iglesias, por parte del BNG; Sagrario Martínez, del PSOE; y Aurora Prieto, de IU.

Neso Hermelo, como portavoz de los vecinos, aseguró que estas protestas no iban a quedar aquí, que la Xunta o quien corresponda debe de tomar nota y que el siguiente paso será en otro local de la Xunta. Insistió en que no van a dar un paso atrás en la demanda de un servicio de salud en condiciones. Una vecina de la parroquia se encargó de leer un manifiesto en el que además de hacer historia de la Casa da Unión, con ayudas aportadas por los Fillos do Hío en Buenos Aires y aportación de material, iban facilitando el buen funcionamiento del consultorio, instalado a partir de marzo de 1929 en al Casa da S.S.M. A Unión, que fue inaugurada por el gobernador civil de entonces, Barrantes Abascal. Recordó también que el consultorio se cerró con la pandemia del COVID, en una decisión que consideran "caprichosa", tomada "coma nos vellos tempos del ordeno e mando", y tirando por la borda más de un siglo de historia de atención sanitaria a los vecinos que se vieron obligados a desplazarse fuera de la parroquia.

Un vecino con un cartel en la protesta en Vigo. / Marta G. Brea

En el manifiesto se alude a que O Hío, con ocho barrios, conforma la mitad de la superficie del concello de Cangas y que en 2008 el Conclelo cedió unos terrenos de 2.200 metros cuadrados a la Xunta para la construcción del centro de salud de O Hío-Aldán, pero fue pasando el tiempo y nada se hizo. Reprochan que se alegue que los asegurados de Aldán no aceptarían la operación de tener el nuevo centro de salud en O Viso "pero... seica se nos consultou a nós, veciños e veciñas de O Hío, ou pediu opinión sobre o traslado ao que nos demos sometidos?". Creen que para O Hío hubo una distinta vara de medir, que le asiste la razón en este reivindicación y que sus derechos no están siendo respetados.