Las obras en Vincenti condicionan el paso de procesiones de Semana Santa

El recorrido de las procesiones de Semana Santa de Cangas, que se celebrará a mediados de abril, deberán adaptarse al avance de las obras de urbanización de Eduardo Vincenti y Montero Ríos, cuyo remate está previsto para finales del mismo mes. El Concello ya tiene itinerarios alternativos, que salvan el espacio vallado por los trabajos, y ayer se reunió con representantes de las cofradías del Cristo do Consolo, San Pedro y Cristo Resucitado para que valoren las propuestas y ultimen la programación y los grupos y bandas de música de acompañamiento que se financiarán con dinero municipal. Los planes se trasladarán también a las hermandades de los Dolores y la Misericordia –que ya se reunieron hace varias semanas con el Concello por los mismos motivos–, antes de cerrar todos los flecos en un próximo encuentro.

El recorrido de las procesiones por el centro urbano se negocia por separado, tras la ruptura de facto de la Coordinadora de Cofradías de Semana Santa, de la que ya solo se sienten partícipes la Misericordia y los Dolores, que ya se sentaron con los representantes municipales a principios de diciembre. El mensaje es el mismo para todos y lo repitió ayer la alcaldesa, Araceli Gestido: "Se antes non rematan os traballos, as procesións terán que bordealos por fóra das vallas; non queda outra opción e non lle vexo problema ningún para que así sexa", resume la máxima mandataria municipal, al igual que otros miembros de su equipo, y recordó que el Concello tiene una partida presupuestaria de alrededor de 11.000 euros destinados al acompañamiento musical, a repartir de forma equitativa.

Las zonas empedradas de Eduardo Vincenti y Montero Ríos son las únicas que quedarían fuera de los recorridos procesionales, si antes las obras no están completamente ejecutadas. En el listado del Concello figuran las calles Real, O Hío, Moaña, 25 de Xullo, Castelao, Benigno Soage, San Xosé, Sol, Pepe Chimé, Valentín Losada, Méndez Núñez, Eirado do Sinal, Félix Soage o Praza de Síngulis como zonas habilitadas para ello.

La regidora estuvo ayer acompañada de los mandos de la Policía Local, la técnica de Turismo y un operario de obras y servicios. Al igual que en la reunión con los Dolores y la Misericordia, no estaban entre la representación municipal los ediles de Cultura y Turismo, Aurora Prieto (EU) y Noel Malvido (BNG), lo que, junto a la práctica inoperatividad de la Coordinadora de Cofradías, denota una pérdida de fuelle de esta celebración tradicional declarada Festa de Interese Turístico de Galicia.