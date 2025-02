Juncal niega problemas en los pabellones de Bueu y Beluso, que no tienen caldera de gasóleo

«É verdade que os pavillóns de Bueu e Beluso levan sen gasóleo moitos anos». El alcalde de Bueu, Félix Juncal, tiró ayer de ironía para referirse a las críticas del PP en las que aludía a la falta de agua caliente en estas dos instalaciones municipales durante la semana pasada. «O de Bueu funciona desde hai anos cunha caldeira de pellets e con enerxía solar e o de Beluso nunca tivo caldeira de gasóleo, senón que funciona con acumuladores eléctricos», explica el regidor. «A voceira do PP é como os músicos que tocan de orella e sen coñecer a partitura. No caso do pavillón de Beluso o seu descoñecemento é especialmente grave porque trátase dunha obra que se inaugurou cando ela era alcaldesa», insiste Juncal.

Una vez conocidas las críticas y las quejas a las que aludía la portavoz del PP, Elena Estévez, desde el ejecutivo local aseguran que se solicitó información al personal municipal. «Segundo o que nos explican só houbo un problema puntual no pavillón de Bueu, que se resolveu movendo os pellets. De feito hoxe [por ayer] aínda había pellets e fíxose un novo pedido, que chegará hoxe», afirma el alcalde.

En su respuesta, Juncal acusa al PP de seguir «a estratexia de mentir que algo queda». «Nos damos explicacións e asumimos os erros que poda haber, pero este non é o caso. O que se tenta é dar unha imaxe de desidia e de abandono, algo que non é real», aseguraba ayer Félix Juncal después de recabar explicaciones por parte del personal municipal encargado de los pabellones.

El PP, a raíz de los problemas de este fin de semana en el Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud, criticó al gobierno local porque habría sucedido algo similar en los pabellones de Bueu y Beluso, que se habrían quedado sin agua caliente y los deportistas no pudieron ducharse. «Esas críticas obedecen ao descoñecemento ou a unha mala intención, por iso lle reclamamos que rectifique publicamente», exige Félix Juncal.