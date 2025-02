Cangas figura entre las 19 localidades de Galicia más caras para alquilar vivienda

El problema del acceso a la vivienda motivado por su elevado coste para comprar o alquilary a la escasez de esta última vivienda debido al negocio de las de uso turístico, sigue siendo una de las grandes preocupaciones de la sociedad y motivo de debate en O Morrazo. En la misma jornada en la que se conocían los últimos datos del precio del alquiler, en donde Cangas figura entre los 19 municipios de Galicia con más precio por metro cuadrado, con 8,34 euros; el sindicato CUT convocaba en Cangas una charla, para mañana viernes en su local (19:00 horas), con la Plataforma de Afectadas polo Turismo do Morrazo y el Sindicato Inquilinas de Vigo, Tui y Baixo Miño bajo el lema «A vivenda, o turismo e o territorio a debate» y el Movemento Sumar Galicia también reclamó una política social real de vivienda en Moaña y que los vecinos no se tengan que ir a otros municipios más asequibles como Bueu o Marín.Su secretaria comarcal, Sara de Mato, critica que se publicite la rehabilitación de un astillero para apartamentos turísticos como si fuera un gran avance para Moaña, cuando más del 60% de los vecinos no pueden acceder a una vivienda y existan 12 antiguas de profesores en el colegio CEIP Reibón, la mayoría de ellas vacías, que podrían ser desafectadas por la Consellería de Educación y transferirlas al Concello.Desde Sumar no entienden que la Sareb descarte a Moaña para su proyecto de alquiler social cuando es uno de los municipios en donde el precio del alquiler subió más de un 30% y las viviendas de uso turístico se multiplicaron.

Con respecto al estudio sobre el precio del alquiler, publicado ayer por el portal inmobiliario Fotocasa, Galicia ha experimentado un incremento, de un año para otro, de un 11,6% (5 puntos más) y entre los 19 municipios con la mayor subida se cuela Cangas, con un precio del alquiler en enero de 8,34 euros el metro cuadrado, aunque todavía por debajo de la media en Galicia, que en enero fue de 9,61; de la media de la provincia de Pontevedra, en 10,77 euros y lejos de los 20,88 de la comunidad de Madrid; los 18,41 de Cataluña o los 18,34 de Baleares.Sanxenxo sigue siendo el más caro en Galicia con 17,45 euros, seguido de Baiona (11,63), A Coruña (11,50),Nigrán (11,31), Vigo (10,67), Oleiros (9,99), Santiago (9,67)Foz (9,47) o Poio (9,34).

Censo de vivienda turística

Y mientras la vivienda en alquiler de larga duración atraviesa su peor crisis con la retirada de oferta en el mercado -en O Morrazo, incluyendo Cangas, Moaña, Bueu y Marín se contabilizaron en enero 44 viviendas que permiten un alquiler anual-en el último informe de viviendas de uso turístico de la Xunta, Cangas aparece con 664 establecimientos de uso turístico y 3.438 plazas, lo que representa el 2,5% del total de Galicia y Bueu, con 390 y 2.089, respectivamente, el 1,6%. Ambos municipios están entre los 15 con más plazas de estas viviendas de un ránking que lidera Sanxenxo (15.821 plazas), Vigo (9.694) y A Coruña (6.649). Le siguen O Grove (4.127), Santiago (3.924) y en sexto lugar Cangas. Después están Foz, Vilagarcía, Poio, Barreiros, Baiona, Viveiro, Nigrán y Bueu. Moaña no figura en este ránking, pero sus viviendas de uso turístico también van en aumento, con 249 establecimientos y 1.353 plazas. En 2017, cuando empezó el registro eran 6 establecimientos y 26 plazas; en Cangas 59 y 264 plazasy en Bueu, 41 y 179, respectivamente.

Desde la CUT señalan que la crisis de la vivienda está generando también problemas de salud mental, que se agravan cuanto menor es la capacidad económica de las familias llegando a suponer el pago de la hipoteca más de la mitad del gasto mensual.. A esto habría que añadir el aumento del precio de los alimentos o de la energía, sin que haya una compensación en las nóminas. Lo cierto es que en los portales inmobiliarios apenas aparece vivienda en alquiler ordinario, pero si se busca alquiler de temporada, como por ejemplo para ahora que se aproxima la Semana Santa, la oferta es grande. En Cangas figuran más de una veintena con precios para 6 noches desde 639 por un apartamento para dos, a 2.394 euros, para 8 personas dentro de un complejo en Liméns.

