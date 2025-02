El PP denuncia que los pabellones de Bueu también se quedaron sin gasóleo

El PP de Bueu denuncia que el centro de salud no fue el único edificio del municipio que se quedó en los últimos días sin calefacción por falta de gasóleo. Desde la oposición hacen extensiva esta situación a los dos pabellones polideportivos de la localidad, en Bueu y Beluso, lo que obligó a los deportistas «a ir a ducharse a sus casas». Así lo revela la portavoz municipal de los populares, Elena Estévez, que exige «maior dilixencia» en el control y atención de edificios municipales.

Estévez subraya que los problemas en las infraestructuras deportivas se registraron en una jornada en la que los dos pabellones registraban una gran actividad, por lo que los deportistas «tiveron que acudir a ducharse aos seus domicilios». Desde el PP reconocen que estos hechos pueden considerarse como «puntuales», pero denuncian que se están sucediendo en diversos equipamientos municipales justo en la parte más fría del invierno. «Esta situación podería evitarse cunha rolda máis ou menos constante de visitas ou chamadas por parte dos membros do goberno local ou de persoal do Concello para saber cal é o estado en cada momento e cales son as necesidades», argumenta Estévez.

En el caso del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud desde el PP destacan la «celeridade» con la que actuó el Sergas para enviar de inmediado radiadores y le reclaman al gobierno local «o mesmo interese e eficiencia», sobre todo porque el Concello es una administración «máis cercana» a la población. «Podemos entender que o executivo local non esté operativo o sábado pola noite, que foi cando se comunicou o desabastecemento de gasóleo, pero en todo caso solicitámoslle, sobre todo nesta época de inverno, que controle periodicamente o estado dos edificios da súa competencia», concluye Elena Estévez.