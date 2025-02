Dedicación, pasión y talento científico sin barreras ni techos

El 11 de febrero es el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha cargada de actos para acercar a las más jóvenes a las carreras científicas y tecnológicas. Ayer un grupo de más de 40 alumnas del IES Monte Carrasco acudieron a la Escola de Enxeñería Industrial de la Universidade de Vigo.

«Se vos apetece facer unha enxeñaría non deixedes de facelo, non vos deixedes levar polo que dirán, por ideas erróneas como que é un ambito de homes ou que non ides ser capaces». Este fue el mensaje que les trasladó la vicerrectora de Estudantado e Empregabilidade de la Universidade de Vigo, Natalia Caparrini, a las 43 alumnas que del IES Monte Carrasco que ayer acudieron a la Escola de Enxeñería Industrial. Una visita que formaba parte de la jornada «Elas Fan Cien Tec», con la que la universidad celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La visita de las jóvenes coincidió además con uno de los eventos más importantes que celebra este centro universitario, las Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial (JAI), que se celebran cada dos años. Durante su recorrido las estudiantes del IES Monte Carrasco pudieron hablar con una veintena de profesoras e investigadoras de la Escola de Enxeñería Industrial, que les explicaron en qué consiste su trabajo. Una forma de hacer ver a las jóvenes que detrás de los grandes avances científicos también hay muchas mujeres, «cheas de dedicación, paixón e talento» y que rompen barreras y techos para abrir camino a la ciencia.

Dos alumnas del IES Monte Carrasco con uno de los dispositivos de las jornadas JAI 2025, en Industriales. / UVigo

«Por suposto, hai que estudar, traballar e esforzarse, pero como en calquera outra titulación», recalcó durante la visita Natalia Caparrini, que es geóloga de formación y docente en la Escola de Enxeñería de Minas e da Enerxía.

Un momento de la charla de la vicerrectora Natalia Caparrini con las alumnas del IES Monte Carrasco, ayer en la Escola de Enxeñería Industrial de la Universidade de Vigo. / UVigo

Esta actividad estuvo precedida de cierta polémica en los días previos ya que algunas familias del centro criticaban que se excluyese a los chicos. Desde la UVigo argumentan que actividades como las de ayer son la forma más apropiada para contribuir a contrarrestar los riesgos culturales en las disciplinas de Ciencias y Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas (CTEM). Además, avanzan que de cara a 2026 se organizará una actividad complementaria exclusiva para los alumnos de los centros participantes, donde se les dará a ellos la posibilidad de acudir a «facultades feminizadas» en la misma fecha en la que sus compañeras acuden a la jornada «Elas Fan Cien Tec».

Coincidiendo con esta fecha la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional aprovechó para hacer balance de los programas Club de Ciencia y Stembach [Bachillerato de Excelencia en Ciencias y Tecnología], en los que más de la mitad del alumnado participante son mujeres. El Club de Ciencia llega a un total de 17.681 estudiantes de Galicia a través de 223 centros: 8.962 son chicas (el 51%) y y 8.719 son chicos. En el caso del bachillerato Stembach, participan 53 institutos y hay 1..125 personas matriculadas. De ellas, 612 son alumnas (54,4%) y 513 son alumnos (45,6%).