Félix Juncal asegura que no supo de la falta de calefacción en el PAC hasta ayer

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, aseguró no haber tenido conocimiento de la falta de calefacción en el centro de salud de Bueu hasta ayer mismo, al no haber recibido ninguna comunicación al respecto a través de los conductos habituales. El regidor mostró su sorpresa por las quejas realizadas por el personal del centro de salud al fallar el sistema de climatización el fin de semana –cuando está en activo el PAC– tras agotarse el gasoil de la caldera, habida cuenta de que "cada vez que se nos avisa y se solicita gasóleo se gestiona la petición con la mayor brevedad". Por añadidura rechazó las acusaciones de que se tratase de una situación que ya se repitió en varias ocasiones, al manifestar que "no nos constan incidencias al respecto desde hace muchos años".

El Concello de Bueu recibió la petición de gasóleo el sábado a las 23.12 horas a través de fax, pero, al estar la casa consistorial cerrada el fin de semana, no se vio hasta esta misma mañana a las 8 horas. Según apuntan desde el gobierno local, el suministro se realizó con éxito tan solo una hora más tarde, a las nueve, lo que permitió trabajar con absoluta normalidad en el centro de salud.

"El concello no tiene un PAC administrativo las 24 horas"

Juncal, que trasladó a la jefa del servicio del centro de salud de Bueu su malestar al respecto, ironizó al asegurar de que "como ya se sabe, el concello no tiene un PAC [Punto de Atención Continuada] que garantice un servicio administrativo las 24 horas del día, por lo que este fax no se vio hasta hoy [por ayer]". Y añadió que para las situaciones de emergencia el centro de salud dispone de la posibilidad de contactar con el gabinete de Alcaldía o incluso personalmente con él mismo a través de llamada telefónica, mensaje de whatsapp o correo electrónico, "y siempre se atienden las peticiones casi al momento". Subraya que en este caso nadie desde el PAC buenense se puso en contacto mediante alguna de estas tres vías, por lo que la encarga del suministro no se pudo acometer hasta ayer.

El alcalde buenense asegura que el modus operandi habitual de estos últimos años es que desde el propio centro de salud se avisa cuando es necesario reponer gasóleo para la caldera, generalmente con cierta antelación para evitar quedarse sin suministro. "Hasta ahora nos han avisado ellos cuando les hacía falta. Siempre ha ocurrido así y nunca hubo ningún problema. Y supongo que tampoco lo habrá por que vean los niveles y nos avisen", señala. Por todo ello, subraya, "no veo razón para cambiar el método". Según los datos que maneja el concello el depósito de la caldera –con capacidad para 1.000 litros– se llena cada 15 o 20 días en invierno, y se hizo tanto el 3 de diciembre como el 23 de ese mes. La última entrega se realizó el pasado 17 de enero.

Calendario en el centro de salud para controlar la caldera

También ayer hubo reacción desde el centro de salud de Bueu, desde donde se ha informado de que a partir de ahora, y "para mejorar su funcionamiento" se elaborará un calendario para programar con su personal el control semanal de la caldera, con el encendido y apagado de la misma, así como con la revisión de los niveles. Cuando sea necesario se informará al concello para que se solicite el suministro. Las indicaciones para proceder así han llegado desde el Sergas, al que se le ha querido agradecer su rapidez a la hora de solucionar la problemática que había surgido el sábado, enviando por taxi radiadores desde Pontevedra.

Por último, afirman que la colaboración entre el equipo de atención primaria, el Sergas y el concello "redundará en una buena atención a los vecinos".