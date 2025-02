La Mesa da Sanidade se reúne y exigirá a la Xunta respuesta sobre el PAC de Sisalde

Vecinos de Moaña cumplieron ayer 171 semanas consecutivas de concentraciones por la sanidad, con la única excepción de la del domingo 26 que no se realizó debido al temporal, y lo hicieron de nuevo ante la Casa do Mar con carteles de «Uxencias en Moaña xa» y consignas de «Urxencias xa», «Rueda, escoita Moaña está en loita» o «Coa nosa saúde non se xoga».

La alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos; y el portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública, Gabriel Ferral, se dirigieron a los presentes para insistir en la necesidad de seguir dando la batalla, ya que es de dignidad defender que no se pierdan unos derechos como el de la sanidad pública. Desde la pandemia Moaña se quedó sin urgencias, desplazadas al centro de salud de Cangas, y desde hace tres años las reivindica con estas concentraciones dominicales o en jueves, cuando coincide algún acto, como será el del día 23, por la manifestación del gallego en Santiago, por lo que se adelantará al jueves.

Santos anunció que el martes se va a celebrar la primera reunión de la Mesa Local da Sanidade de este año, convocante de las protestas, a petición de la plataforma, y que esperaba acuerdos unánimes en este sentido ya que nadie con quien se habla, tenga la condición política que tenga, se niega a que Moaña recupere sus urgencias: «Nadie me dijo que prefiere ir a Cangas para ser atendido en urgencias y que te deriven a Vigo ni a renunciar a servicios básicos en su villa». Añade que la Mesa Local debe demostrar más que nunca su unanimidad para reclamar al conselleiro de Sanidade que cumpla con el convenio firmado con el Concello y que en el nuevo centro de salud de Sisalde, en construcción, esté el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias».

Por su parte Gabriel Ferral insistió en que la consellería debe dar respuesta sobre si van a venir o no las urgencias a Sisalde. Reconoció que las de la Casa do Mar las da por perdidas. La alcaldesa también indicó que seguían pendientes de que el Sergas confirme cuándo estará en activa la tercera ambulancia de urgencias que se contempla en la licitación del nuevo contrato de transporte sanitario en el área de O Morrazo y Vigo; así como dar traslado del acuerdo con Povisa y en qué condiciones serán atendidos los vecinos.