La cúpula socialista de Cangas defiende mantener a Eugenio González como edil

La actual cúpula del PSOE de Cangas no tiene intención de dejar caer al concejal de Deportes, el socialista, Eugenio González, que fue detenido el pasado miércoles y acusado de tráfico de influencias y suplantación de identidad en relación a la solicitud de baja de un vado permanente, que según fuentes municipales, nunca llegó a tramitarse, ya que de hecho la placa nunca llegó a retirarse. Las mismas fuentes municipales aseguran que el Concello seguía remitiendo a la propietaria la tasa del vado permanente.

El PSOE de Cangas no quiere abrir otra crisis en el partido, que sería la segunda en 6 meses, tras la dimisión a la que se vio obligada la ya exedil, Iria Malvido. Además, una nueva dimisión haría tambalear el pacto de gobierno local. Eso lo sabe perfectamente el BNG y también EU, de ahí que su postura respecto a la detención de Eugenio González fuese totalmente diferente a la que mantuvieron con Iria Malvido, a la que se le exigió de inmediato su dimisión por un delito al volante.

La concejala portavoz del grupo socialista en la corporación municipal de Cangas, Sagrario Martínez, manifestaba ayer que la ejecutiva, de la que él es secretario xeral, lo apoyaba y mantendría la postura. Tampoco se contempla el cese del concejal. "No vamos a permitir que se vaya", decía Sagrario Martínez.

Sin embargo, desde la secretaría provincial del PSdeG PSOE, que dirige David Regades, se guarda silencio. Las preguntas sobre la situación de Cangas no se responden, una estrategia que también mantuvo el propio David Regades cuando fue lo de Iria Malvido. Pero pocos días después del delito al volante, David Regades se presentó en Cangas para solicitar la dimisión de Iria Malvido.

Los estatutos del partido señalan que "se establecerá, en todo caso, la suspensión cautelar de la afiliación de las personas incursas en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción, violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales o contra la integridad moral, así como la sanción de expulsión del partido de aquellas personas que hayan sido condenadas por alguno de estos delitos". De momento, no se ha dictado la apertura de un juicio oral, de ahí que Eugenio González no se encuentre en ninguno de los supuestos que establece el PSOE para que dimita y ponga su cargo a disposición del partido, que no es que no lo hubiera pensado, porque Eugenio González es un hombre de partido, que encaraba lo que calificaba como su última etapa en la política de Cangas. También hay que mantener el estatus quo en las coaliciones PSOE-BNG en los concellos de Galicia, que están tocadas por lo que sucedió en el Concello de Santiago de Compostela.

El BNG también sabe que no puede forzar demasiado, que se puede quedar sin la alcaldía de Cangas si lo hace. Y lo sabe también el PSOE, porque Eugenio González no tiene nada que perder y si lo fuerzan en sus posicionamientos podría cobijarse en el cargo de concejal no adscrito, con lo que embarraría todavía más el campo político en el que se juega en Cangas. Así que la intención de casi todos es de andar con pies de plomo, pisando huevos.

Pero eso no quita que haya voces discordantes dentro del PSOE, que ya se mueven en redes sociales, algunas piden la dimisión y hablan de dos varas diferentes de medir.Otra cosa es que la crítica se haga oficial mediante la solicitud de alguna asamblea o ejecutiva extraordinaria. Eugenio González lleva desde septiembre como concejal de Deportes del Concello de Cangas, tras sustituir a Iria Malvido. Había acudido de cuarto en la lista del PSOE en las últimas elecciones municipales, después de haber llegado también a concejal cuando en las elecciones de 2015 fue en séptimo lugar y entró de concejal tras sucesivas dimisiones.

Un sustituto que rompería la tregua que reina ahora en el grupo municipal

Si los designios políticos obligan a realizar cambios en el grupo socialista, hay que tener en cuenta que el número cinco de la lista que el PSOE presentó en las últimas elecciones es Roberto Carballo Rodríguez, hombre de confianza de la cabeza de lista y ex edil Iria Malvido, al que había convencido ella para que fuera en la lista. Su entrada supondría romper la tregua que ahora mismo hay en el grupo municipal socialista, que encabeza Sagrario Martínez, que quiso distanciarse de la herencia de Iria Malvido, ofrecer una imagen diferente, dentro y fuera del gobierno municipal. También este futuro político del PSOE va a depender mucho del informe y petición que realice la Fiscalía de Pontevedra, en este caso, que podría inclinar la balanza.