La comarca se moviliza por una nueva planificación energética pública

Unas 300 personas de colectivos ecologistas, vecinales y de comunidades de montes de O Morrazo, además de representantes de los gobiernos de Cangas, Moaña y Bueu y de la oposición de Marín, con la ausencia de Vilaboa cuyo alcalde no pudo asistir, se movilizaron ayer en esta última localidad, convocados por la Coordinadora «Eólica Así Non», a través de la Plataforma «Eólicos no Morrazo Non», y dentro de las concentraciones simultáneas organizadas en nueve comarcas de Galicia, para denunciar el modelo de «expolio energético» que promueve la Xunta. Las concentraciones estaban previstas para el pasado día 26 con motivo del Día Mundial de las Energías Limpias, pero tuvieron que aplazarlas por el temporal.

Sobre el modelo eólico de la Xunta, los convocantes señalan que responde «exclusivamente a los intereses del capital y no ofrece garantías de protección ambiental», tal y como «están demostrando todas las paralizaciones cautelares de parques eólicos que resuelven los tribunales». Piden una moratoria o suspensión preventiva de todos los proyectos eólicos en tramitación o no ejecutados hasta que no haya un nuevo plan eólico, que se respeten las decisiones judiciales sobre paralizaciones cautelares y el derecho a la participación directa en el proceso de planificación eólica, además de que el nuevo plan recoja el decálogo «Temos Alternativa» de «Eólica Así Non», con una nueva planificación energética pública que abarate la electricidad reconociendo una tarifa eléctrica gallega.

Además de la concentración en Marín, había convocadas protestas en Pontevedra (plaza da Peregrina), Campo Lameiro, Cartelle, Val do Dubra, Mazaricos, Ortigueira, Sarria y Lugo. La elección de Marín, en el caso de O Morrazo, se decidió porque fue el único gobierno de la comarca que con su mayoría absoluta no dio su apoyo a la Plataforma «Eólicos no Morrazo Non» contra la instalación del macro parque que se pretende en sus montes, como así señalaron en el manifiesto las vecinas de Santo Tomé de Piñeiro -Maricarmen Piñeiro, Iria Aboi y Beatriz Crespo-. La parroquia es una de las más afectadas por el proyecto de Arena Power , que solicitó la instalación de 15 aerogeneradores entre los municipios de Marín, Moaña y Vilaboa, y cuya tramitación está en fase inicial en la consellería.Los colectivos lamenten que este proyecto siga en trámite, independientemente de los cambios que se puedan producir en la propuesta inicial. En cualquier momento podemos encontrarnos con el trámite de exposición pública».

«Querennos calar para untar ao capital», «Espolio e miseria é o que nos deixan», «Monte galego con futuro e emprego», «Con este gobernó o monte vai morrendo» y «O capital bótanos do rural» son algunos de los lemas que corearon, por ejemplo, los asistentes a la concentración en A Peregrina (unas 200 personas, según cifras de la organización). Denunciaron que «con la connivencia de la Xunta la energía gallega se va para la ganancia madrileña».El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, y el diputado del BNG Luis Bará, fueron algunos de los participantes en la concentración en la Boa Vila. También estuvo la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido con los ediles Antón Iglesias y Xiana Abal;de Moaña, Dolores Chapela y Daniel Costas; y de Bueu, Carmen García y Alberto Moital.

En general, los participantes en las protestas critican que los parques eólicos son «una amenaza continua» al rural gallego, multiplicando la despoblación e impactando sobre el agua, las propiedades, el medio ambiente y la salud». Acusan a la administración gallega de «dejar totalmente indefensas a las comunidades frente a las garras de las eléctricas», como señalaron durante la lectura del manifiesto en A Peregrina. Las movilizaciones quisieron visibilizar el «gravísimo impacto» de los parques eólicos previstos en entornos naturales como el monte Castrove o la Serra do Suído y se replicaron con distintos formatos en otras 6 localidades gallegas.

En Marín, se insistió en un nuevo plan eólico gallego «xusto coas persoas, sustentable, respectuoso co territorio e ao servizo do pobo». Recordaron que la Xunta anunció un nuevo plan reconociendo que el actual, de los años 90, está obsoleto, sin garantías legales, pero el que presenta Rueda nace «sendo unha absoluta fraude». A súa finalidade non é planificar a implantación ordenada eólica no país, senón reafirmar a vontade da Xunta de burlar as decisións xudiciais e esquivar as paralizacións cautelares de proxectos eólicos». Se preguntan de qué servirá una nueva planificación «cando todo o país xa estea inzado de aeroxeneradores?». Entienden que una nueva planificación tiene que venir de la mano de una necesaria moratoria de las instalaciones que están en tramitación y de las aprobadas pero aún sin ejecutar.

Por el momento, no hay nuevas protestas que estas concentraciones simultáneas con motivo del Día de las Energías Limpias.